Grup aşaması ve ilk eleme turları boyunca Toronto Stadyumu (BMO Field) ile Vancouver Stadyumu (BC Place) unutulmaz atmosferlere sahne oldu, ancak 48 takımlı bu genişletilmiş turnuvanın Kanada ayağı resmen sona erdi.

Toronto ve Vancouver’daki bilet başvuru son tarihlerini ve stadyum yerleşim planlarını öğrenmek, taraftarların Kanada’da unutulmaz bir maç günü gezisi planlamasına yardımcı olur. Uzaktan takip eden taraftarlar da ekstra platform kredileriyle yeni bir spor oyun profili açarak turnuva deneyimlerini geliştirebilir. Hoş geldin bonusunuzu almak için kayıt sırasında doğrulanmış Melbet promosyon kodumuzu kullandığınızdan emin olun.

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası’nda 13 maça ev sahipliği yaptı (10 grup maçı ve 3 eleme aşaması maçı).

Kanada’da oynanacak başka Dünya Kupası maçı kalmadı.

2026 Dünya Kupası’nda yaklaşan maçların tam programı

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası fikstürü

Tarih / Aşama Maç ve skor (yerel başlama saati) Stadyum Durum / Biletler 12 Haziran Cuma (B Grubu) Kanada - Bosna Hersek Toronto Stadyumu (BMO Field) 1-1 18 Haziran Perşembe (B Grubu) Kanada - Katar (15.00) BC Place (Vancouver) 6-0 24 Haziran Çarşamba (B Grubu) İsviçre - Kanada (12.00) BC Place (Vancouver) 2-1 28 Haziran Pazar (Son 32 Turu) Güney Afrika - Kanada (12.00) Los Angeles Stadyumu 0-1 4 Temmuz Cumartesi (Son 16 Turu) Kanada - Fas (12.00) Houston Stadyumu (Teksas) 0-3

Kanada’nın finale giden olası yolu

Les Rouges önündeki engelleri aşarsa, futbol zaferine uzanan muhtemel yolu şöyle şekillenecek: Çeyrek final (9 Temmuz Perşembe): Kanada - 89. maçın galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç)

Kanada - 89. maçın galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç) Yarı final (14 Temmuz Salı): Kanada - Braket yolunun galibi (Muhtemel güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan bulunuyor)

Kanada - Braket yolunun galibi (Muhtemel güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan bulunuyor) Dünya Kupası finali (19 Temmuz Pazar): MetLife Stadyumu (New Jersey)

Kanada’da 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, önemli resmî Dünya Kupası bilet kuralarının tamamı (Visa ön satışı, erken bilet çekilişi ve kura sonrası rastgele seçim çekilişi dahil) resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alındığı için, birincil erişilebilirlik şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte hızlıca bilmeniz gerekenler:

Son dakika satış aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan’da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor ve anında onay veriliyor. Bu, FIFA’dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda aktif ve 1 Nisan’da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor ve anında onay veriliyor. Bu, FIFA’dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmî FIFA yeniden satış pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adres konumunda.

de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin şartlar ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Kanada’daki biletler dört ana kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1: Alt tribünlerde yer alan en pahalı koltuklar.

Alt tribünlerde yer alan en pahalı koltuklar. Kategori 2 ve 3 , stadyum genelinde mükemmel görüş açıları sunar.

, stadyum genelinde mükemmel görüş açıları sunar. Kategori 4: En ekonomik seçenek, genellikle üst tribünlerde bulunur.

Tahmini fiyatlar aşamalara göre şöyle değişiyor:

Kategori Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülke hariç) $60-$620 Grup aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları) $75-$2.735 Son 32 Turu $105-$750 Son 16 Turu $170-$980

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası stadyumları bu maçlara ev sahipliği yapacak.

Maçlar iki ikonik stadyumda oynanacak: