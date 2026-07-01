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Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçları için biletler nasıl alınır: Stadyum bilgileri, kalan son fikstürler ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Kanada

Dünyanın en iyi futbolcularından bazılarını Kanada topraklarında iş başında izleme fırsatı yakalayabilirsiniz

Grup aşaması ve ilk eleme turları boyunca Toronto Stadyumu (BMO Field) ile Vancouver Stadyumu (BC Place) unutulmaz atmosferlere sahne oldu, ancak 48 takımlı bu genişletilmiş turnuvanın Kanada ayağı resmen sona erdi.

Toronto ve Vancouver’daki bilet başvuru son tarihlerini ve stadyum yerleşim planlarını öğrenmek, taraftarların Kanada’da unutulmaz bir maç günü gezisi planlamasına yardımcı olur. Uzaktan takip eden taraftarlar da ekstra platform kredileriyle yeni bir spor oyun profili açarak turnuva deneyimlerini geliştirebilir. Hoş geldin bonusunuzu almak için kayıt sırasında doğrulanmış Melbet promosyon kodumuzu kullandığınızdan emin olun.

Dünya Kupası biletlerini ayırtBilet ayırt

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası’nda 13 maça ev sahipliği yaptı (10 grup maçı ve 3 eleme aşaması maçı). 

Kanada’da oynanacak başka Dünya Kupası maçı kalmadı.

2026 Dünya Kupası’nda yaklaşan maçların tam programı

Tarih ve başlama saatiMaç detaylarıKonumBiletler
14 Temmuz, başlama 19.00 CDTYarı final 1: Fransa - İspanyaDallas Stadyumu, ABDBilet al
15 Temmuz, başlama 20.00 EDTYarı final 2: İngiltere - ArjantinAtlanta Stadyumu, ABDBilet al
18 Temmuz, başlama 15.00 EDTÜçüncülük maçı: Fransa/İspanya - İngiltere/ArjantinMiami Stadyumu, ABDBilet al
19 Temmuz, başlama 15.00 EDTDünya Kupası finali: Fransa/İspanya - İngiltere/ArjantinNew York New Jersey Stadyumu, ABDBilet al

Kanada’nın 2026 Dünya Kupası fikstürü

Tarih / AşamaMaç ve skor (yerel başlama saati)StadyumDurum / Biletler
12 Haziran Cuma (B Grubu)Kanada - Bosna HersekToronto Stadyumu (BMO Field)1-1
18 Haziran Perşembe (B Grubu)Kanada - Katar (15.00)BC Place (Vancouver)6-0
24 Haziran Çarşamba (B Grubu)İsviçre - Kanada (12.00)BC Place (Vancouver)2-1
28 Haziran Pazar (Son 32 Turu)Güney Afrika - Kanada (12.00)Los Angeles Stadyumu0-1
4 Temmuz Cumartesi (Son 16 Turu)Kanada - Fas (12.00)Houston Stadyumu (Teksas)0-3

Kanada’nın finale giden olası yolu

Les Rouges önündeki engelleri aşarsa, futbol zaferine uzanan muhtemel yolu şöyle şekillenecek:

  • Çeyrek final (9 Temmuz Perşembe): Kanada - 89. maçın galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç)
  • Yarı final (14 Temmuz Salı): Kanada - Braket yolunun galibi (Muhtemel güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan bulunuyor)
  • Dünya Kupası finali (19 Temmuz Pazar): MetLife Stadyumu (New Jersey)

Kanada’da 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, önemli resmî Dünya Kupası bilet kuralarının tamamı (Visa ön satışı, erken bilet çekilişi ve kura sonrası rastgele seçim çekilişi dahil) resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alındığı için, birincil erişilebilirlik şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte hızlıca bilmeniz gerekenler:

  • Son dakika satış aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan’da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor ve anında onay veriliyor. Bu, FIFA’dan doğrudan resmî bilet satın almak için son fırsatı temsil ediyor.
  • Resmî FIFA yeniden satış pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabileceği başlıca yetkili adres konumunda.
  • Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin şartlar ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Kanada’daki biletler dört ana kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1: Alt tribünlerde yer alan en pahalı koltuklar.
  • Kategori 2 ve 3, stadyum genelinde mükemmel görüş açıları sunar.
  • Kategori 4: En ekonomik seçenek, genellikle üst tribünlerde bulunur.

Tahmini fiyatlar aşamalara göre şöyle değişiyor:

KategoriBilet fiyat aralığı
Grup aşaması (ev sahibi ülke hariç)$60-$620
Grup aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları)$75-$2.735
Son 32 Turu$105-$750
Son 16 Turu$170-$980

Dünya Kupası biletlerini ayırtBilet ayırt

Kanada’daki 2026 Dünya Kupası stadyumları bu maçlara ev sahipliği yapacak.

Maçlar iki ikonik stadyumda oynanacak:

  • BC Place (Vancouver): kapasite 54.000.
  • BMO Field (Toronto): kapasite 45.000 taraftar.

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