Kanada'da onu geçebilen yok: Cyle Larin milli takım tarihine adını yazdırdı

26 yaşındaki oyuncu Cyle Larin kaydettiği 23 golle Kanada Milli Takımı tarihine adını yazdırdı.

Dünya Kupası K. Amerika - Kayayipler Elemeleri kapsamında Kanada, ABD'yi konuk ederken karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Cyle Larin açtı.

Beşiktaş'ın yıldızı kaydettiği gol ile hem takımını öne geçirdi hem de milli takım tarihine imzasını attı.

Cyle Larin ne başardı?

Jonathan David'in asistinde 7. dakikada fileleri havalandıran Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

26 yaşındaki oyuncu milli forma ile 46 maçta 23 gol atarak, Dwayne De Rosario'yu geride bıraktı. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 2022 Dünya Kupası elemelerinde çıktığı 13 maçta, 13 gol kaydetti.

Kanada tarihinin 𝐞𝐧 𝐠𝐨𝐥𝐜𝐮̈ oyuncusu 😎



Cyle Larin: 𝟒𝟓 Maç, 𝟐𝟑 Gol 😉 pic.twitter.com/58ExQAqiyl — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 30, 2022

Beşiktaş'ın diğer yıldızı Atiba Hutchinson da rekor sahibi

Cyle Larin'in haricinde Beşiktaş'ın diğer yıldızı Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi.

38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Cyle Larin'in Süper Lig'de kaç golü var?

Kanadalı golcü, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yaşarken çıktığı 38 karşılaşmada 19 gol, 5 asist ile takımına destek vermişti. Bu sezon siyah-beyazlı forma ile ligde 18 mücadeleye çıkan Cyle Larin, 6 gol, 1 asist kaydetti.

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