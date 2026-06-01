Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın TV yayınları

2026 Dünya Kupası maçlarını Ziggo GO üzerinden izlemenin birçok büyük avantajı vardır. Hollanda'da resmi yayın hakları tamamen kamu yayıncısı (NOS) tarafından elinde tutulduğu ve maçlar bu nedenle NPO 1 ve NPO 3 kanallarında yayınlandığı halde, Ziggo GO uygulaması turnuvayı canlı olarak takip etmeyi çok daha esnek hale getirir.

En önemli avantajlar şöyle sıralanabilir:

Zaman dilimleri için çok önemli: Duraklatma ve Replay TV

Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlendiği için, saat farkı nedeniyle birçok maç (Hollanda saatiyle) geç saatlerde veya gece yarısı oynanıyor.

Canlı yayını duraklatma ve geri sarma: İçecek almaya gittiğiniz için maçın başlangıcını veya önemli bir golü kaçırdınız mı? Canlı görüntüleri anında geri sarabilirsiniz.

Replay TV: Ertesi sabah erken kalkmak zorunda olduğunuz için gece oynanan önemli bir maçı kaçırdınız mı? Uygulama aracılığıyla, maçların tamamını veya NOS'un analizlerini size uygun olan zamanda kolayca izleyebilirsiniz.

Tüm AB'de izleme (Yaz tatili için ideal)

Dünya Kupası Haziran ve Temmuz aylarında oynanıyor ve bu, birçok kişi için yaz tatiliyle çakışıyor. Ziggo GO ile kendi oturma odanıza bağlı kalmazsınız:

İspanya'daki plaj şezlongunuzda, Fransa'daki kamp alanında veya Avrupa Birliği içindeki herhangi bir yerde, Wi-Fi veya mobil veri paketiniz aracılığıyla tüm maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Her ekranda esneklik

Uygulama, hemen hemen her cihaz için optimize edilmiştir. Arka bahçenizde akıllı telefonunuzda veya tabletinizde izlemek kadar, yatak odanızdaki ikinci bir akıllı TV'de, medya akış cihazında (Chromecast veya Apple TV gibi) Ziggo GO uygulaması üzerinden izlemek de aynı derecede kolaydır. Böylece evde uzaktan kumandayı kimin elinde tutacağı konusunda tartışmalar yaşanmaz.

Temel paketinize tamamen dahil

NPO 1, 2 ve 3, Ziggo'nun dijital temel paketinde standart olarak bulunduğundan, Dünya Kupası'nı izlemek size hiçbir ek maliyet getirmez. Ek veya pahalı bir spor aboneliği satın almanıza gerek kalmadan 104 maçın tümüne anında erişebilirsiniz.

Ekstra spor içeriği: NOS ana turnuvayı yayınlasa da, Ziggo Sport kanalları aracılığıyla genellikle Dünya Kupası ile ilgili ekstra analizler, özetler ve hazırlık maçlarını (diğer üst düzey ülkelerin özel hazırlık maçları gibi) takip edebilirsiniz.

Kanada'da 2026 Dünya Kupası'nı kim yayınlayacak?

Kanada'da, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nın münhasır yayın hakları Bell Media'ya aittir.

Turnuvayı nasıl takip edebileceğinizi aşağıda ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz:

İngilizce televizyon yayını: Maçlar TSN (The Sports Network) ve CTV 'de canlı olarak yayınlanıyor.

Fransızca televizyon: Fransızca yayınlar, RDS (Réseau des sports) kanalında özel olarak yayınlanmaktadır.

Canlı yayın: Çevrimiçi veya mobil cihazlardan izlemeyi tercih ediyorsanız, turnuvayı TSN+ veya RDS uygulamaları üzerinden izleyebilirsiniz. CTV'de yayınlanan maçları da CTVuygulaması veya Crave (canlı CTV kanalı üzerinden) üzerinden izleyebilirsiniz.



