Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarına bilet nasıl alınır: Stadyum bilgileri, Toronto ve Vancouver'daki maç programı, şehirler ve daha fazlası

Kanadalı futbolseverler, 12 Haziran’da Toronto’da Kanada milli takımının 2026 Dünya Kupası mücadelesini başlatacağı güne kadar heyecanla geri sayım yapıyor.

Kanada'nın üç grup maçına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili arasında ve Vancouver'da Yeni Zelanda ile Belçika arasında oynanacak heyecan verici karşılaşmaları da izleyebileceğiz.

GOAL, Kanada'da oynanacak 2026 Dünya Kupası maçlarıyla ilgili biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

Kanada'daki Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

2026 Dünya Kupası'nın 13 maçı Kanada'da oynanacak (10 grup maçı ve 3 eleme maçı). Maçlar şu şekilde:

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 12 Haziran Cuma B Grubu: Kanada - UEFA A Grubu galibi (15:00) BMO Field (Toronto) Bilet 13 Haziran Cumartesi D Grubu: Avustralya - UEFA C Grubu galibi (21:00) BC Place (Vancouver) Bilet 17 Haziran Çarşamba L Grubu: Gana - Panama (19:00) BMO Field (Toronto) Bilet 18 Haziran Perşembe B Grubu: Kanada - Katar (15:00) BC Place (Vancouver) Bilet 20 Haziran Cumartesi E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00) BMO Field (Toronto) Biletler 21 Haziran Pazar G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00) BC Place (Vancouver) Bilet 23 Haziran Salı L Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00) BMO Field (Toronto) Biletler 24 Haziran Çarşamba B Grubu: İsviçre - Kanada (12:00) BC Place (Vancouver) Bilet 26 Haziran Cuma Grup I: Senegal - IC Path 2 galibi (15:00) BMO Field (Toronto) Bilet 26 Haziran Cuma G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00) BC Place (Vancouver) Bilet 2 Temmuz Perşembe Son 32 Turu: K Grubu İkincisi - L Grubu İkincisi (19:00) BMO Field, Toronto Bilet 2 Temmuz Perşembe Son 32 Turu: B Grubu Birincisi - E/F/G/I/J Gruplarından 3. Sıradaki Takım (20:00) BC Place (Vancouver) Bilet 7 Temmuz Salı Son 16 Turu: TBC - TBC (13:00) BC Place (Vancouver) Biletler

Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarının biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Futbolseverler, FIFA sitesindeki bilet portalı üzerinden 2026 Dünya Kupası biletlerini satın almak için birçok fırsat yakaladı.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları geride kalmış olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Önceki 2026 Dünya Kupası çekiliş dönemlerinde başarılı olamadıysanız, resmi kanallardan bilet almaya çalışmak için son fırsatınız, Nisan ayında başlayan "son dakika" satış aşamasında hala mevcut olan biletleri kontrol etmektir.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak sınırlı sayıda bilet olacağını ve biletlerin hızla tükeneceğini bekleyebilirsiniz.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir.

Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

İlk satışların yanı sıra, FIFA, geçen Ekim ayında açılan ve Nisan ayında yeniden açılacak olan kendi resmi Yeniden Satış ve Takas Pazarını da işletmektedir. Bu, zaten tükenmiş biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Takas Pazarı (Mercado de Intercambio), aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA’nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar ya da belirli tarihler veya şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış piyasaları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla.

Kanada'da 2026 Dünya Kupası maç biletleri ne kadar?

Kanada'daki 2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980

StubHub gibi ikincil sitelerde, taraftarlar Kanada'daki maçlar için 265 $'dan başlayan fiyatlarla Dünya Kupası biletlerini satın alabilirler.

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Kanada'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası maçları aşağıdaki iki stadyumda düzenlenecek:

BC Place (Vancouver): Kapasite: 54.000

Kapasite: 54.000 BMO Field (Toronto): Kapasite: 45.000

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçlarından ne beklemeli

Buz hokeyi Kanada'nın en popüler sporu olabilir, ancak Maple Leaf ulusu, 2026 Dünya Kupası'nın şehre gelmesiyle bu yaz patenlerini futbol ayakkabılarıyla değiştirecek.

Kanada, FIFA sıralamasında dikkat çekici bir yükseliş göstererek, son iki yılda 50. sıradan 23 basamak yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 27. sıraya ulaştı. Şimdi, tarihlerinde ilk kez arka arkaya iki Dünya Kupası Finali'nde mücadele etmeye hazırlanıyorlar.

Meksika '86 ve Katar '22'de yer almasına rağmen, Kanadalılar hala Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetlerini (veya beraberliklerini) arıyor.

Son zamanlarda birkaç göze çarpan performans sergilendi ve Kanada bunları ilerlemek için birer yapı taşı olarak kullandı. 2023 CONCACAF Uluslar Ligi Finali'ne ulaştılar, Peru ve Venezuela'yı eleyerek 2024 Copa America yarı finallerine yükseldiler ve Jesse Marsch'ın liderliğinde son 18 ayda ABD'ye karşı unutulmaz dostluk maçı galibiyetleri kaydettiler.

Kanada dışında, 2026 Dünya Kupası'nda Kanada topraklarında en az iki maç oynayacak diğer ülkeler arasında Panama ve Yeni Zelanda bulunuyor.