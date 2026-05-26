Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçları için bilet nasıl alınır: Stadyum bilgileri, Toronto ve Vancouver'daki maç programları ve daha fazlası

Kanadalı futbolseverler, 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor; bu tarihte Kanada milli takımı "Canucks", Toronto'da 2026 Dünya Kupası serüvenine başlayacak. Ev sahibi takım, turnuvanın tarihine yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Kanada'daki stadyumlarda, Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili, Vancouver'da Yeni Zelanda ile Belçika ve Mısır'ın Firavunları ile Yeni Zelanda arasında oynanacak maçlar da dahil olmak üzere, birçok önemli grup maçı düzenlenecek.

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup maçı ve 3 eleme maçı). İşte yerel saatle maçların tam programı:

Kanada'da 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları nedir?

Kanada'daki biletler dört ana kategoriye ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı koltuklar, alt katlarda yer alır.

Kategori 2 ve 3, stadyumun her yerinden mükemmel görüş açısı sunar.

Kategori 4: En ekonomik koltuklar, genellikle üst katlarda yer alır.

Tahmini fiyatlar sahneye göre şu şekilde değişmektedir:

Kategori Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülke hariç) 60–620 dolar Grup aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları) 75–2.735 Son 32 105–750 Son 16 170–980

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası stadyumları bu maçlara ev sahipliği yapacak.

Maçlar iki ikonik stadyumda oynanacak:

BC Place (Vancouver): 54.000 kişilik kapasite.

54.000 kişilik kapasite. BMO Field (Toronto): 45.000 seyirci kapasitesi.

Kanada'daki Dünya Kupası maçlarından ne bekleyebiliriz?

Kanada'da buz hokeyi en popüler spor olsa da, bu yaz futbol sahneye çıkacak. Kanada milli takımı FIFA sıralamasında yükseldi ve tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası finallerine ulaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki "Canucks", 2024 Copa América'da yarı finale yükselerek ve ABD'ye karşı moral verici galibiyetler elde ederek umut verici bir performans sergiledi.

Mısır, Senegal, Panama ve Yeni Zelanda'nın da Kanada topraklarında mücadele etmeye hazır olmasıyla, unutulmaz bir futbol şöleni için sahne hazır.