2026 FIFA Dünya Kupası’nın tüm hızıyla devam etmesiyle, Kanadalı futbolseverler şu anda heyecan dolu bir yazın tam ortasındalar.

12 Haziran'da Toronto'da turnuvaya başlayan Kanada erkek milli takımı, grup aşamasında tarihi bir performans sergileyerek futbol tarihine yeni bir sayfa yazmayı başardı.

Kanada'daki stadyumlar, Toronto'da Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiği ve Vancouver'da Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 5-1 gibi ezici bir skorla yendiği maçlar da dahil olmak üzere, grup aşamasında efsanevi maçlara sahne oldu.

Şimdi ise tüm dikkatler, Kanada topraklarında yaşanacak eleme turlarının heyecanına yöneliyor.

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup aşaması ve 3 eleme aşaması). Bilet alabileceğiniz sadece üç maç kaldı:

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü, sonuçları ve finale giden yolu

Tarih / Aşama Maç ve Skor (Yerel saatle başlama) Mekan Durum / Biletler 12 Haziran Cuma (B Grubu) Kanada - Bosna-Hersek Toronto Stadyumu (BMO Field) 1-1 18 Haziran Perşembe (B Grubu) Kanada - Katar (15:00) BC Place (Vancouver) 6-0 24 Haziran Çarşamba (B Grubu) İsviçre - Kanada (12:00) BC Place (Vancouver) 2-1 28 Haziran Pazar (32'li Tur) Güney Afrika - Kanada (12:00) Los Angeles Stadyumu 0-1 4 Temmuz Cumartesi (Son 16 Turu) Kanada - Fas (12:00) Houston Stadyumu (Teksas) Şimdi rezervasyon yapın

Kanada'nın Finale Gidebileceği Olası Yol

Les Rouges önündeki engelleri aşarsa, futbol zaferine giden muhtemel yolu şu şekilde şekillenecek: Çeyrek finaller (9 Temmuz Perşembe): Kanada - 89. Maçın Galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç)

Kanada - 89. Maçın Galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç) Yarı finaller (14 Temmuz Salı): Kanada - Bracket Path'in galibi (Olası güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan yer alıyor)

Kanada - Bracket Path'in galibi (Olası güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan yer alıyor) Dünya Kupası Finali (19 Temmuz Pazar): MetLife Stadyumu (New Jersey)

Kanada’da 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın bilet fiyatları ne kadar?

Kanada’daki biletler dört ana kategoriye ayrılmıştır:

Kategori 1: Alt katlarda bulunan en pahalı koltuklar.

Alt katlarda bulunan en pahalı koltuklar. Kategori 2 ve 3, stadyumun her yerinden mükemmel görüş açısı sunar.

stadyumun her yerinden mükemmel görüş açısı sunar. Kategori 4: En ekonomik koltuklar, genellikle üst katlarda yer alır.

Tahmini fiyatlar sahneye göre aşağıdaki gibi değişmektedir:

Kategori Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülke hariç) 60–620 dolar Grup aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları) 75–2.735 dolar Son 32 turu 105–750 dolar Son 16 170–980

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası stadyumları bu maçlara ev sahipliği yapacak.

Maçlar iki ikonik stadyumda oynanacak:

BC Place (Vancouver): 54.000 kişilik kapasite.

54.000 kişilik kapasite. BMO Field (Toronto): 45.000 seyirci kapasitesi.

Kanada'daki Dünya Kupası maçlarından ne bekleyebiliriz?

Kanada'da buz hokeyi en popüler spor dalı olsa da, bu yaz futbol sahneye çıkacak. Kanada milli takımı FIFA sıralamasında yükselişe geçti ve tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası finallerine ulaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki “Canucks”, 2024 Copa América’da yarı finale yükselerek ve ABD karşısında moral verici galibiyetler elde ederek umut verici bir performans sergiledi.

Mısır, Senegal, Panama ve Yeni Zelanda’nın da Kanada topraklarında mücadele etmeye hazır olmasıyla, unutulmaz bir futbol şöleni için her şey hazır.