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Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport
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Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçları için bilet nasıl alınır: Stadyum bilgileri, kalan son maçlar ve daha fazlası

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Kanada

Kanada topraklarında dünyanın en iyi futbolcularından bazılarını sahada izleme fırsatı bulabilirsiniz

2026 FIFA Dünya Kupası’nın tüm hızıyla devam etmesiyle, Kanadalı futbolseverler şu anda heyecan dolu bir yazın tam ortasındalar. 

12 Haziran'da Toronto'da turnuvaya başlayan Kanada erkek milli takımı, grup aşamasında tarihi bir performans sergileyerek futbol tarihine yeni bir sayfa yazmayı başardı.

Kanada'daki stadyumlar, Toronto'da Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiği ve Vancouver'da Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 5-1 gibi ezici bir skorla yendiği maçlar da dahil olmak üzere, grup aşamasında efsanevi maçlara sahne oldu. 

Şimdi ise tüm dikkatler, Kanada topraklarında yaşanacak eleme turlarının heyecanına yöneliyor.

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Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup aşaması ve 3 eleme aşaması). Bilet alabileceğiniz sadece üç maç kaldı:

TarihMaç (yerel saat)MekanBilet
2 Temmuz Perşembe32'li Tur: Portekiz - Hırvatistan (19:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yapın
2 Temmuz PerşembeSon 32 Turu: İsviçre - Cezayir (20:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
7 Temmuz SalıSon 16 Turu: İsviçre/Cezayir - Kolombiya/Gana (13:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü, sonuçları ve finale giden yolu

Tarih / AşamaMaç ve Skor (Yerel saatle başlama)MekanDurum / Biletler
12 Haziran Cuma (B Grubu)Kanada - Bosna-HersekToronto Stadyumu (BMO Field)1-1
18 Haziran Perşembe (B Grubu)Kanada - Katar (15:00)BC Place (Vancouver)6-0
24 Haziran Çarşamba (B Grubu)İsviçre - Kanada (12:00)BC Place (Vancouver)2-1
28 Haziran Pazar (32'li Tur)Güney Afrika - Kanada (12:00)Los Angeles Stadyumu0-1
4 Temmuz Cumartesi (Son 16 Turu)Kanada - Fas (12:00)Houston Stadyumu (Teksas)Şimdi rezervasyon yapın

Kanada'nın Finale Gidebileceği Olası Yol

Les Rouges önündeki engelleri aşarsa, futbol zaferine giden muhtemel yolu şu şekilde şekillenecek:

  • Çeyrek finaller (9 Temmuz Perşembe): Kanada - 89. Maçın Galibi (Almanya, Paraguay, Fransa veya İsveç)
  • Yarı finaller (14 Temmuz Salı): Kanada - Bracket Path'in galibi (Olası güçlü rakipler arasında ABD, Belçika, Portekiz, İspanya veya Hırvatistan yer alıyor)
  • Dünya Kupası Finali (19 Temmuz Pazar): MetLife Stadyumu (New Jersey)

Kanada’da 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kanada’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın bilet fiyatları ne kadar?

Kanada’daki biletler dört ana kategoriye ayrılmıştır:

  • Kategori 1: Alt katlarda bulunan en pahalı koltuklar.
  • Kategori 2 ve 3, stadyumun her yerinden mükemmel görüş açısı sunar.
  • Kategori 4: En ekonomik koltuklar, genellikle üst katlarda yer alır.

Tahmini fiyatlar sahneye göre aşağıdaki gibi değişmektedir:

KategoriBilet fiyat aralığı
Grup aşaması (ev sahibi ülke hariç)60–620 dolar
Grup aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları)75–2.735 dolar
Son 32 turu105–750 dolar
Son 16170–980

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Kanada'daki 2026 Dünya Kupası stadyumları bu maçlara ev sahipliği yapacak.

Maçlar iki ikonik stadyumda oynanacak:

  • BC Place (Vancouver): 54.000 kişilik kapasite.
  • BMO Field (Toronto): 45.000 seyirci kapasitesi.

Kanada'daki Dünya Kupası maçlarından ne bekleyebiliriz?

Kanada'da buz hokeyi en popüler spor dalı olsa da, bu yaz futbol sahneye çıkacak. Kanada milli takımı FIFA sıralamasında yükselişe geçti ve tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası finallerine ulaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki “Canucks”, 2024 Copa América’da yarı finale yükselerek ve ABD karşısında moral verici galibiyetler elde ederek umut verici bir performans sergiledi. 

Mısır, Senegal, Panama ve Yeni Zelanda’nın da Kanada topraklarında mücadele etmeye hazır olmasıyla, unutulmaz bir futbol şöleni için her şey hazır.