Kanada futbolseverleri 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor; Kanada milli takımı "Canucks", Toronto'nun kalbinden 2026 Dünya Kupası'na adım atacak ve ev sahibi takım, Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazmak için tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Kanada'nın grup aşamasındaki üç maçına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Kanada stadyumları heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak. Bunların en önemlileri, Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki maç, Vancouver'da Yeni Zelanda ile Belçika arasındaki karşılaşma ve Mısır milli takımı "Faraonlar"ın Yeni Zelanda ile oynayacağı maçta Arap dünyasından önemli bir katılımın olması.

2026 Kanada Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup maçı ve 3 eleme maçı). İşte maçların yerel saatlere göre tam programı: