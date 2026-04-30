تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026 في كندا
Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Stadyumlar hakkında bilgiler, Toronto ve Vancouver maç programı, şehirler ve daha fazlası

Dünyanın en iyi futbolcularından bazılarını Kanada'da oynarken izleyebilirsiniz

Kanada futbolseverleri 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor; Kanada milli takımı "Canucks", Toronto'nun kalbinden 2026 Dünya Kupası'na adım atacak ve ev sahibi takım, Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazmak için tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Kanada'nın grup aşamasındaki üç maçına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Kanada stadyumları heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak. Bunların en önemlileri, Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki maç, Vancouver'da Yeni Zelanda ile Belçika arasındaki karşılaşma ve Mısır milli takımı "Firavunlar" ile Yeni Zelanda arasındaki maçta Arap dünyasının önemli bir temsilcisinin yer alması.

Koora'da, fiyatlar ve biletler tükenmeden nasıl temin edebileceğiniz dahil olmak üzere, Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maç biletleri için kapsamlı ve özel bir rehber sunuyoruz.

2026 Kanada Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup maçı ve 3 eleme maçı). İşte maçların yerel saatlere göre tam programı:

TarihMaç (yerel saat)StadyumBiletler
12 Haziran CumaGrup B: Kanada - UEFA A Grubu'ndan gelen takım (15:00)BMO Field (Toronto)Şimdi Rezervasyon Yap
13 Haziran CumartesiGrup D: Avustralya - UEFA C Grubu'ndan gelen takım (21:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
17 Haziran ÇarşambaL Grubu: Gana - Panama (19:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yap
18 Haziran PerşembeB Grubu: Kanada - Katar (15:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
20 Haziran CumartesiE Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yap
21 Haziran PazarG Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
23 Haziran SalıL Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yap
24 Haziran ÇarşambaB Grubu: İsviçre - Kanada (12:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
26 Haziran CumaGrup I: Senegal - 2. Yolu kazananı (15:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yap
26 Haziran CumaGrup G: Yeni Zelanda - Belçika (20:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
2 Temmuz PerşembeSon 32: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00)BMO Field (Toronto)Şimdi rezervasyon yap
2 Temmuz Perşembe32. Tur: B Grubu Birincisi - E/F/G/I/J Grupları Üçüncüsü (20:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap
7 Temmuz SalıSon 16 Turu: Daha sonra belirlenecek - Daha sonra belirlenecek (13:00)BC Place (Vancouver)Şimdi rezervasyon yap

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Futbolseverler, ön çekiliş ve rastgele seçim çekilişini içeren önceki aşamalarda FIFA'nın resmi portalı üzerinden bilet satın almak için çeşitli fırsatlara sahipti. Peki, bu fırsatları kaçırdıysanız ne yapabilirsiniz?

Son dakika satış aşaması

Önceki kura aşamalarında şansınız yaver gitmediyse, resmi kanallar aracılığıyla son şansınız Nisan ayında başlayacak olan "son dakika satışları"dır. FIFA, mevcut bilet sayısını açıklamamış olsa da, yoğun talep nedeniyle biletlerin yıldırım hızıyla tükenmesi bekleniyor.

İkincil Piyasalar (En İyi ve Güvenli Çözüm)

Belirli maçlar için bilete ihtiyaç duyanlar veya FIFA'nın fırsatını kaçıranlar için StubHub gibi ikincil bilet platformları ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu platformlar koltuk ve tarih seçiminde daha fazla esneklik sunar ve resmi sitelerde biletlerin tükendiği açıklansa bile biletinizi almanızı garanti eden aktif bir pazar oluşturur; ancak fiyatların arz ve talebe bağlı olduğunu unutmayın.

Kanada'daki 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları nedir?

Kanada'daki biletler 4 ana kategoriye ayrılır:

  • Kategori 1: En pahalı olanıdır ve stadyumun alt katlarında yer alır.
  • Kategori 2 ve 3: Stadyumun çeşitli yerlerinde mükemmel görüş açısı sunar.
  • Kategori 4: En ekonomik olanıdır ve çoğunlukla üst katlarda yer alır.

Tahmini fiyatlar aşamaya göre şu şekilde değişmektedir:

KategoriBilet Fiyat Aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60$ - 620$
Grup Aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları)75$ - 2.735$
Son 32105$ - 750$
Son 16170$ - 980$

StubHub gibi yeniden satış siteleri aracılığıyla taraftarlar, Kanada maçları için yaklaşık 265 $'dan başlayan fiyatlarla bilet bulabilirler.

2026 Kanada Dünya Kupası Stadyumları

Maçlar, Kanada'daki iki mimari simge yapıda oynanacak:

  • BC Place (Vancouver): 54.000 seyirci kapasitesi.
  • BMO Field (Toronto): 45.000 seyirci kapasitesi.

Kanada'nın Dünya Kupası maçlarından ne beklemeliyiz?

Kanada'da buz hokeyi en popüler spor olsa da, bu yaz ülke tamamen futbola yönelecek. Kanada milli takımı FIFA sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı ve tarihinde ilk kez üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jesse Marsch'ın yönetiminde "Canucks", 2024 Copa América'da yarı finale yükselerek ve ABD'ye karşı önemli moral galibiyetleri elde ederek son derece umut verici bir performans sergiledi. Kanada'nın yanı sıra Mısır, Senegal, Panama ve Yeni Zelanda gibi milli takımlar da Kanada topraklarında güçlü bir varlık gösterecek ve unutulmaz bir futbol şöleni vaat ediyor.

