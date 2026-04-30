Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Stadyumlar hakkında bilgiler, Toronto ve Vancouver maç programı, şehirler ve daha fazlası

Kanada futbolseverleri 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyor; Kanada milli takımı "Canucks", Toronto'nun kalbinden 2026 Dünya Kupası'na adım atacak ve ev sahibi takım, Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazmak için tarihi bir yolculuğa çıkacak.
Kanada'nın grup aşamasındaki üç maçına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Kanada stadyumları heyecan verici karşılaşmalara sahne olacak. Bunların en önemlileri, Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili arasındaki maç, Vancouver'da Yeni Zelanda ile Belçika arasındaki karşılaşma ve Mısır milli takımı "Firavunlar" ile Yeni Zelanda arasındaki maçta Arap dünyasının önemli bir temsilcisinin yer alması.
Koora'da, fiyatlar ve biletler tükenmeden nasıl temin edebileceğiniz dahil olmak üzere, Kanada'daki 2026 Dünya Kupası maç biletleri için kapsamlı ve özel bir rehber sunuyoruz.
2026 Kanada Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?
Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda 13 maça ev sahipliği yapacak (10 grup maçı ve 3 eleme maçı). İşte maçların yerel saatlere göre tam programı:
|Tarih
|Maç (yerel saat)
|Stadyum
|Biletler
|12 Haziran Cuma
|Grup B: Kanada - UEFA A Grubu'ndan gelen takım (15:00)
|BMO Field (Toronto)
|13 Haziran Cumartesi
|Grup D: Avustralya - UEFA C Grubu'ndan gelen takım (21:00)
|BC Place (Vancouver)
|17 Haziran Çarşamba
|L Grubu: Gana - Panama (19:00)
|BMO Field (Toronto)
|18 Haziran Perşembe
|B Grubu: Kanada - Katar (15:00)
|BC Place (Vancouver)
|20 Haziran Cumartesi
|E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00)
|BMO Field (Toronto)
|21 Haziran Pazar
|G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00)
|BC Place (Vancouver)
|23 Haziran Salı
|L Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00)
|BMO Field (Toronto)
|24 Haziran Çarşamba
|B Grubu: İsviçre - Kanada (12:00)
|BC Place (Vancouver)
|26 Haziran Cuma
|Grup I: Senegal - 2. Yolu kazananı (15:00)
|BMO Field (Toronto)
|26 Haziran Cuma
|Grup G: Yeni Zelanda - Belçika (20:00)
|BC Place (Vancouver)
|2 Temmuz Perşembe
|Son 32: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00)
|BMO Field (Toronto)
|2 Temmuz Perşembe
|32. Tur: B Grubu Birincisi - E/F/G/I/J Grupları Üçüncüsü (20:00)
|BC Place (Vancouver)
|7 Temmuz Salı
|Son 16 Turu: Daha sonra belirlenecek - Daha sonra belirlenecek (13:00)
|BC Place (Vancouver)
Kanada'daki 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?
Futbolseverler, ön çekiliş ve rastgele seçim çekilişini içeren önceki aşamalarda FIFA'nın resmi portalı üzerinden bilet satın almak için çeşitli fırsatlara sahipti. Peki, bu fırsatları kaçırdıysanız ne yapabilirsiniz?
Son dakika satış aşaması
Önceki kura aşamalarında şansınız yaver gitmediyse, resmi kanallar aracılığıyla son şansınız Nisan ayında başlayacak olan "son dakika satışları"dır. FIFA, mevcut bilet sayısını açıklamamış olsa da, yoğun talep nedeniyle biletlerin yıldırım hızıyla tükenmesi bekleniyor.
İkincil Piyasalar (En İyi ve Güvenli Çözüm)
Belirli maçlar için bilete ihtiyaç duyanlar veya FIFA'nın fırsatını kaçıranlar için StubHub gibi ikincil bilet platformları ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu platformlar koltuk ve tarih seçiminde daha fazla esneklik sunar ve resmi sitelerde biletlerin tükendiği açıklansa bile biletinizi almanızı garanti eden aktif bir pazar oluşturur; ancak fiyatların arz ve talebe bağlı olduğunu unutmayın.
Kanada'daki 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları nedir?
Kanada'daki biletler 4 ana kategoriye ayrılır:
- Kategori 1: En pahalı olanıdır ve stadyumun alt katlarında yer alır.
- Kategori 2 ve 3: Stadyumun çeşitli yerlerinde mükemmel görüş açısı sunar.
- Kategori 4: En ekonomik olanıdır ve çoğunlukla üst katlarda yer alır.
Tahmini fiyatlar aşamaya göre şu şekilde değişmektedir:
|Kategori
|Bilet Fiyat Aralığı
|Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|60$ - 620$
|Grup Aşaması (Kanada, ABD, Meksika maçları)
|75$ - 2.735$
|Son 32
|105$ - 750$
|Son 16
|170$ - 980$
StubHub gibi yeniden satış siteleri aracılığıyla taraftarlar, Kanada maçları için yaklaşık 265 $'dan başlayan fiyatlarla bilet bulabilirler.
2026 Kanada Dünya Kupası Stadyumları
Maçlar, Kanada'daki iki mimari simge yapıda oynanacak:
- BC Place (Vancouver): 54.000 seyirci kapasitesi.
- BMO Field (Toronto): 45.000 seyirci kapasitesi.
Kanada'nın Dünya Kupası maçlarından ne beklemeliyiz?
Kanada'da buz hokeyi en popüler spor olsa da, bu yaz ülke tamamen futbola yönelecek. Kanada milli takımı FIFA sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı ve tarihinde ilk kez üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Jesse Marsch'ın yönetiminde "Canucks", 2024 Copa América'da yarı finale yükselerek ve ABD'ye karşı önemli moral galibiyetleri elde ederek son derece umut verici bir performans sergiledi. Kanada'nın yanı sıra Mısır, Senegal, Panama ve Yeni Zelanda gibi milli takımlar da Kanada topraklarında güçlü bir varlık gösterecek ve unutulmaz bir futbol şöleni vaat ediyor.