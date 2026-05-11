Kanada - Bosna Hersek maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BMO Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Kanada, 12 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da 2026 Dünya Kupası kapsamında Bosna-Hersek ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Kanadalı futbolseverler için kesinlikle unutulmaz ve kaçırılmaması gereken bir an olacak.

Kanada, FIFA sıralamasında dikkat çekici bir yükseliş göstererek son iki yılda 50. sıradan 23 basamak yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 27. sıraya ulaştı. Takım, tarihlerinde ilk kez arka arkaya iki Dünya Kupası Finali'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

GOAL, Kanada - Bosna Hersek maçının Dünya Kupası biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi, satın alabileceğiniz yerler ve bilet fiyatları dahil olmak üzere sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman oynanacak?

Kanada'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Kanada, önceki iki Dünya Kupası kampanyasında (1986 ve 2022) puan alamamıştı. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, yaklaşan B Grubu maçlarında bu kötü gidişatı kırmayı umuyor:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek BMO Field (Toronto) Bilet 18 Haziran Perşembe Kanada - Katar BC Place (Vancouver) Bilet 24 Haziran Çarşamba İsviçre - Kanada BC Place (Vancouver) Bilet

Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Maçları

Bosna-Hersek, İtalya'yı yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. Takım, Kuzey Amerika'da şu maçları oynayacak:

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran Cuma Kanada - Bosna Hersek BMO Field (Toronto) Bilet 18 Haziran Perşembe İsviçre - Bosna Hersek SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 24 Haziran Çarşamba Bosna Hersek - Katar Lumen Field (Seattle) Bilet

Kanada - Bosna biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Kanada - Bosna Hersek maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030





BMO Field hakkında bilmeniz gereken her şey

BMO Field, Ontario eyaletinin Toronto kentindeki Exhibition Place'de bulunan bir açık hava stadyumudur. 2007'deki açılışından bu yana, MLS'de ün salmış Toronto FC ve Kanada milli futbol takımı burada düzenli olarak maçlar oynamaktadır.

2014'ten 2016'ya kadar stadyum bir dizi büyük yenileme çalışmasından geçmiştir ve Kanada futbolu maçlarına ev sahipliği yapabilmesi için saha uzatılmıştır. Bu sayede Toronto Argonauts, 2016 CFL sezonunun başında BMO Field'a taşınabilmiştir.

BMO Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak iki Kanada stadyumundan biridir; diğeri ise Vancouver'daki BC Place'dir. FIFA'nın gerekliliklerini karşılamak için, stadyuma 17.756 geçici koltuk eklenecek ve bu yazki futbol şöleni için kapasitesi 45.736'ya çıkarılacaktır.

Stadyumda düzenlenen etkinlikler arasında en yüksek seyirci sayısı, Toronto FC’nin Lionel Messi ve Inter Miami’yi ağırladığı ve 44.828 kişinin izlediği bu Mayıs ayında kaydedildi.