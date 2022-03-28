CONCACAF Dünya Kupası elemelerinde ilk golü Cyle Larin'in attığı maçta Jamaika'yı 4-0 yenen Kanada, Katar 2022'ye katılmayı garantileyen 19. takım oldu.

Kanada böylece 36 yıllık hasrete son vererek Meksika 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Jamaika karşısına büyük favori olarak çıkan Kanada, Toronto'da oynanan maçta seyircisi önüne Larin, Buchanan, Hoilett ve Mariappa'nın (KK) golleriyle farka koştu.

Kanada, sekiz takımın mücadele ettiği CONCACAF Dünya Kupası elemeleri üçüncü tur grubunda 13 maçta 28 puanla ilk sırada yer alıyor.

Grupta ilk üç sırayı alan takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Grubun dördüncüsü ise Okyanusya elemelerinin kazananıyla playoff maçı yapacak.

Grupta tek yenilgisi bulunan Kanada, elemelerin diğer iddialı ekipleri ABD ve Meksika'yı geride bırakmayı başardı. Bu büyük başarıda Beşiktaş'ın iki Kanadalı oyuncusunun payı büyüktü.

Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in Dünya Kupası elemeleri karnesi

Elemelerde 15 maçta 13 kez fileleri havalandıran Cyle Larin, Kanada'nın en golcü oyuncusuydu.

Dünya Kupası yolculuğuna Bermuda karşısında hat-trick yaparak başlayan Larin, elemelerde oynadığı ilk sekiz maçın yedisini boş geçmedi.

Üçüncü tur grubunda sakatlığı nedeniyle Meksika, Jamaika ve Panama maçlarını kaçıran Larin'in önemi bu karşılaşmalarda iyice belirginleşti.

Larin'den yoksun Kanada, Meksika ve Jamaika deplasmanlarında beraberlikle yetinirken, bu iki maçta sadece bir gol atabildi.

Kanada 17 Kasım'da Meksika'yı 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyete imza atarken, iki gol de Larin'den gelmişti. Beşiktaş'ın golcüsü 2-0 kazanılan ABD maçında da gol sevinci yaşadı.

Siyah beyazlıların 37'lik delikanlısı Atiba ise elemelerde 10 maçta görev yaptı ve iki gol attı. İlk tur ve ikinci turda sadece bir maçta oynayan Atiba, üçüncü turda sakatlık ve sarı kart cezası nedeniyle dört maçta forma giyemedi.

Kaptanlık pazubandını da taşıyan tecrübeli orta saha oyuncusu elemelerdeki iki golünü, El Salvador ile oynanan iki karşılaşmada kaydetti.

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