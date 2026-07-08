Kanada, 2030 Dünya Kupası'nda Norveç'ten Haaland'ı kiralamak istiyor!

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında diplomasi ile mizahı bir araya getirdi ve Norveçli mevkidaşına, Norveç’ten yıldız oyuncusu Erling Haaland’ı bir sonraki Dünya Kupası’nda Kanada milli takımına kiralamasını isteyen esprili bir ricada bulundu.

Bu şaka, dün Salı günü Ankara’da düzenlenen zirvenin kenarında, Carney’nin Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında ortaya çıktı.

Ayrıca okuyun

Vinícius, Brezilya oyuncularına Real Madrid ile sözleşme yenileme konusundaki tutumunu açıkladı

Fransız yıldız uyarıyor: Fas karşısında işimiz kolay olmayacak

Kanada ile Norveç arasındaki sağlam işbirliğinden bahsederken Carney, bu fırsatı değerlendirerek Norveçli mevkidaşına Manchester City'nin yıldızı forvet Erling Haaland konusunda şaka yaptı.

"Reuters" ajansının aktardığı açıklamasında şakayla karışık olarak şunları söyledi: "Uyum ve ortak çalışma sadece ekipman alışverişiyle sınırlı değil, yetenek alışverişini de kapsıyor. Eğer gelecek Dünya Kupası'nda Erling Haaland'ı bize kiralayabilirseniz, çok minnettar oluruz." Bu sözler, Støre'yi güldürdü.

Norveç Başbakanı'nın yanıtı gecikmedi; Vikinglerle özdeşleşmiş ünlü kürek hareketini taklit ettikten sonra, “O satılık değil” dedi.

Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirerek 16 turunda Brezilya’yı elemiş ve çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşmıştı.

Öte yandan, Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, geçen hafta çeyrek finalde Fas’a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.