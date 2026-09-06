Manchester United oyuncusu Harry Maguire, takımının Premier Lig'de Everton ile oynadığı maçın başlamasından yalnızca saniyeler sonra yüzünden korkunç bir sakatlık yaşadı.

33 yaşındaki savunmacı, geçen hafta Manchester United'ın Ipswich karşısında aldığı 5-2'lik galibiyette kilit rol oynamasının ardından ilk on birdeki yerini korumuştu.

Galibiyetle sonuçlanan o maçta Jacob Greaves'in tartışmalı kendi kalesine attığı golün merkezinde yer alan Maguire, Everton ile oynanan karşılaşmanın da acı verici bir şekilde başlamasına neden oldu.

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"The Sun" gazetesine göre, maçın başlamasının üzerinden bir dakika bile geçmeden İngiliz oyuncu, Everton forveti Thierno Barry ile korkunç bir kafa kafaya çarpışma yaşadı.

Endişe verici çarpışmanın ardından Maguire'ın yere yığılmasıyla sağlık ekipleri sahaya koştu.

Hill Dickinson sahasına ulaşır ulaşmaz stoperin burnundan kan akmaya başladı.

Takım arkadaşları da, teknik direktör Michael Carrick'in erken bir değişiklik yapmak zorunda kalmasından endişe ederek Maguire'ın etrafında toplanırken görüldü.

Ancak Manchester United'ın sağlık ekibi, sürekli akan kanı durdurmak için Maguire'ın burnunu tıkamayı başardı.

Barry ile girdiği hava topu mücadelesini kaybetmesine rağmen, oyuna devam edebildi.

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