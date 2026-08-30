Malaga'nın teknik direktörü Juan Fran Funes, takımının İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid ile "Santiago Bernabeu" stadında karşılaştığı ve 4-0 kaybettiği maçın ardından hakem yönetimine olan öfkesini dile getirdi.

Sahada Real Madrid'in üstünlüğünü kabul etmesine rağmen Malaga'nın teknik direktörü, kararlarının faul değerlendirmelerinde ev sahibi takımın lehine döndüğünü düşünerek hakeme sert eleştiriler yöneltti.

Funes maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Real Madrid oyuncularına üflediğinizde faul veriliyormuş gibi hissediyorsunuz, ama bize gelince kan olmadıkça hiçbir faul verilmiyor."

İspanyol teknik adam, takımının temaslar değerlendirilirken aynı ölçütlere tabi tutulmadığını ekleyerek, hakemin Malaga oyuncularına kıyasla Real Madrid lehine düdüğünü çalmakta "daha büyük bir kolaylık" gösterdiğini belirtti; bu da karşılaşmanın bitiminin ardından teknik heyette rahatsızlık yarattı.

Diğer yandan Jose Mourinho, herhangi bir hakem tartışmasına girmeyi reddetti ve Funes'in açıklamaları sorulduğunda kısa bir yanıtla yetinerek "Bu, yorum yapmaya değmez" dedi ve büyük galibiyetin ardından herhangi bir medya tartışmasının kapısını kapatmış oldu.

Real Madrid maçı fiilen ilk yarım saatte çözmüştü; Jude Bellingham'ın golünün ve Malaga kalecisi Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golün ardından Kylian Mbappe skoru getirdi, uzatma dakikalarında ise Arda Güler dörtlüyü tamamladı. Böylece Kraliyet takımı, üst üste üç galibiyetle Liga'daki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

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