"Lennart henüz 18 yaşında. Siz 18 yaşındayken neredeydiniz? Sahada kendini nasıl deniyorsa saha dışında da aynısını yapıyor", diyerek konuya açıklık getirdi Ballack, DAZN'da. Karl'ın sosyal medyadaki tutumunu da savundu: "Sosyal medya bugün yalnızca genç nesil için değil, herkes için önemli bir etken. Herkes kendini istediği gibi gösterebilir. Bu süreçte her şeyi doğru yapamayacağınız da açık. Ne yazık ki yargılanmak kaçınılmaz."

Ballack bu sözlerle özellikle, Welt am Sonntag'a verdiği röportajda hücum oyuncusuyla ciddi bir görüşme yapacağını duyuran Hoeneß'e karşı çıktı. Kulübün güçlü ismi, Karl'ın "henüz süperstar olmaktan çok uzak" olduğunu vurguladı. "Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ve baskıya ihtiyacı var. Olise ile kıyaslanması belli ki ona iyi gelmiyor; aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli sarılmanın ona iyi gelip gelmediğini bilmiyorum."

Bayern Münih, Lennart Karl'ın neyini eleştiriyor?

Hoeneß bu eleştirisinde görünüşe göre yalnız değil. Bild'in haberine göre Bayern'deki diğer yetkililer de Karl'ın sosyal medyadaki tutumuna kuşkuyla bakıyor. Özellikle "gösterişli yaşam tarzı ve influencer sevgilisi Zoe Käppele ile özel hayatı"nın kulüp yöneticilerini rahatsız ettiği belirtiliyor. Kulüp içindeki mesaj şu: Daha az Instagram, futbola daha fazla odaklanma. Karl'a bu konuda, ilişkisini istikrarlı biçimde kamuoyundan uzak tutan Tom Bischof'un örnek olması isteniyor.

Üstelik Hoeneß'in genç oyuncuyu kamuoyu önünde ilk kez uyarması da değil. Mayıs ayı başında, o dönem sakat olan hücum oyuncusunun Real Madrid'e karşı 4-3'lük maçı tribünden izlerken giydiği pembe kıyafetten rahatsız olmuştu. Hoeneß, DAZN'a "İnternette pembe bir takım elbiseyle görünmek şart değil" demişti. Bastian Schweinsteiger'le yaşanan benzer bir olayı da hatırlatmıştı: "O zaman Franz (Beckenbauer, editörün notu) ve ben de müdahale etmiştik."

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Ancak Ballack, Karl'ın tutumuna ilişkin kamuoyu tartışmasının giderek oyuncunun sportif gelişimiyle iç içe geçirilmesi tehlikesi görüyor. Genç oyuncu, şu ana kadar çıktığı 11 maçta bir gol ve iki asist kaydetti. 50 yaşındaki Ballack, "Uli Hoeneß'in onun dışarıya yansıttığı imajı eleştirmesi meşru. Ama bunu yaparak Lennart'ı kamuoyu önünde hedef hâline getirdiği de açık" dedi. Bununla birlikte Karl'ın da sorumluluk alması gerektiğini belirtti: "Lenny, bu çukurdan çıktığını sahada göstermeli."

Öte yandan Ballack'ın Karl'dan yana tavır alması tamamen karşılıksız değil: Karl, onun menajerlik ajansı Lucky 13'ün oyuncuları arasında. Eski millî futbolcu, himayesindeki oyuncuyu yalnızca DAZN yorumcusu olarak değil, menajerlik faaliyetleri açısından da savunuyor. Bu tartışmada birbiriyle çatışan iki rolü var.

Ballack, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in son açıklamalarını da anlayamadığını söyledi: "Lennart'ın performansı yeniden belirgin biçimde yükselişe geçmişken Max Eberl'in onun sportif açıdan bir çukurda olduğunu söyleyip bunu hatalarla süslemesi, zamanlama bakımından anlaşılmaz; içerik bakımından da en azından sorgulanmalı."

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Ballack, himayesindeki oyuncuya büyük değer veriyor. "Lennart Karl karakterli biri. Bu karakteri nedeniyle kariyerinde muhtemelen birkaç kez daha tepki çekmesini beklemek gerekir" dedi. Karl'ın geçen yılki gelişiminin "olağanüstü iyi" olduğunu söyledi. Henüz 17 yaşındayken Bayern Münih'te kendine yer edinmesinin yalnızca sıra dışı futbol yeteneğini değil, her şeyden önce karakterini gösterdiğini belirtti.

Ballack son mesajını da açıkça verdi: "Umarım Lennart, 20 yaşına gelmeden kendini tamamen değiştirmeye zorlanmaz. Bu konuda tam desteğim onunla!"