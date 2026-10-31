"Lennart daha 18 yaşında. Siz 18 yaşındayken neredeydiniz? Sahada kendini nasıl deniyorsa saha dışında da öyle deniyor" diyen Ballack, DAZN'da görüşünü net biçimde ortaya koydu. Karl'ın sosyal medyadaki tavrını da savundu: "Sosyal medya bugün yalnızca genç kuşak için değil, herkes için önemli bir etken. Herkes kendini istediği gibi gösterebilir. Bunu yaparken her şeyi doğru yapamayacağınız da açık. Ne yazık ki yargılanmanız kaçınılmaz."

Ballack bu sözlerle özellikle, Welt am Sonntag'a verdiği röportajda hücum oyuncusuyla ciddi bir görüşme yapacağını açıklayan Hoeneß'e yanıt verdi. Kulübün önde gelen ismi, Karl'ın "henüz bir süperstar olmaktan çok uzak" olduğunu vurgulamıştı. "Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ve baskıya ihtiyacı var. Olise ile kıyaslanmak ona açıkça iyi gelmiyor; aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli kol kanat gerilmesinin onun için iyi olup olmadığını bilmiyorum."

Bayern Münih, Lennart Karl'ın nesini eleştiriyor?

Görünüşe göre Hoeneß bu eleştirisinde yalnız değil. Bild'in haberine göre Bayern Münih yönetimindeki diğer isimler de Karl'ın sosyal medyadaki tavrına şüpheyle yaklaşıyor. Özellikle "gösterişli yaşam tarzı ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Zoe Käppele ile özel hayatının" yöneticileri rahatsız ettiği belirtiliyor. Kulüp içinden verilen mesaj şu: Daha az Instagram, futbola daha fazla odaklanma. İlişkisini ısrarla gözlerden uzak tutan Tom Bischof'un da bu konuda Karl'a örnek olması isteniyor.

Üstelik Hoeneß'in genç oyuncuyu kamuoyu önünde uyarması ilk kez yaşanmıyor. Mayıs ayının başında da o dönem sakat olan hücum oyuncusunun Real Madrid'e karşı alınan 4-3'lük galibiyeti tribünden izlerken giydiği pembe kıyafetten rahatsız olmuştu. Hoeneß, DAZN'a "İnternette ille de pembe bir takım elbiseyle görünmek gerekmiyor" demişti. Bastian Schweinsteiger ile ilgili benzer bir duruma da değinerek "O zaman Franz (Beckenbauer, editörün notu) ve ben de müdahale etmiştik" ifadelerini kullanmıştı.

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Ballack ise Karl'ın tavrına ilişkin kamuoyundaki tartışmanın, oyuncunun sportif gelişimiyle giderek daha fazla iç içe geçmesi tehlikesi görüyor. Genç oyuncu, şu ana kadar çıktığı 11 maçta bir gol ve iki asist kaydetti. 50 yaşındaki Ballack, "Uli Hoeneß'in bu kamuoyu önündeki imajı eleştirmesi meşru. Ama böyle yaparak Lennart'ı herkesin önünde hedef hâline getirdiği de açık" dedi. Karl'a da sorumluluk yükledi: "Lenny bu durgunluktan yeniden çıkabileceğini sahada göstermeli."

Ancak Ballack'ın Karl'dan yana tavır alması tamamen karşılıksız değil: Karl, danışmanlık ajansı Lucky 13'ün oyuncuları arasında yer alıyor. Eski millî futbolcu, himayesindeki oyuncuyu yalnızca bir DAZN yorumcusu olarak değil, menajerlik işinin bakış açısından da savunuyor. Bu tartışmada söz konusu iki rol birbiriyle çatışıyor.

Ballack, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in son açıklamalarını da anlayamadığını söyledi: "Lennart'ın performansı yeniden belirgin biçimde yükselişe geçmişken Max Eberl'in şimdi, hatalarını da ekleyerek onun sportif açıdan bir durgunluk yaşadığını söylemesi, zamanlaması bakımından anlaşılmaz; içeriği de en azından sorgulanmalı."

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Ballack, himayesindeki oyuncuya büyük değer veriyor. "Lennart Karl karakter sahibi. Bu karakteri nedeniyle kariyerinde muhtemelen daha birkaç kez tepki çekmesi beklenebilir" dedi. Karl'ın geçen yılki gelişiminin "olağanüstü iyi" olduğunu belirten Ballack'a göre 17 yaşındayken Bayern Münih'te kendini kabul ettirmek, yalnızca sıra dışı futbol yeteneğini değil, her şeyden önce karakterini gösteriyor.

Ballack'ın son mesajı da aynı ölçüde netti: "Umarım Lennart, daha 20 yaşına gelmeden kendisini tamamen değiştirmelerine izin vermez. Bu konuda tam desteğim onunla!"