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VfL Wolfsburg'un eski millî futbolcusu Lena Lattwein'in ligdeki zirve maçının ardından takımının oyun tarzına yönelttiği sert eleştirinin sonuçları oldu.

Teknik direktör Stephan Lerch'in cuma günü açıkladığı üzere orta saha oyuncusu, pazar günü saat 16.00'da RB Leipzig deplasmanında oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

"Seçtiği eleştiri biçimi kamuoyu önünde dile getirilecek türden değil. Bunun için bilinçli olarak kurum içi platformlar oluşturduk" diyen Lerch, hafta başında direktör Vanessa Bernauer ve Lattwein ile "yapıcı" bir görüşme yaptıklarını, oyuncunun bu görüşmede özür de dilediğini belirtti. Lerch'e göre "konu böylece çözüme kavuşturuldu".

Lerch, "Görüşlerin açıkça dile getirilmesi, dürüst geri bildirim ve birlikte fikir alışverişi bizim için son derece önemli ve takım kültürümüzün temel taşları" dedi. "Düşünen, konuları eleştirel biçimde sorgulayan ve ortak yolumuz için sorumluluk üstlenen" oyuncuları istediklerini vurgulayan Lerch, Lattwein'in izlediği yolun ise "VfL'de benimsediğimiz değerlerle çeliştiğini" söyledi.

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Cumartesi günü hem ligi hem kupayı kazanan Bayern Münih'e karşı sahalarında aldıkları 4-1'lik yenilginin ardından Lattwein (26), diğer eleştirilerinin yanı sıra şunları söylemişti: "Takımda büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Ancak ne yazık ki son yıllarda oyun açısından çok az gelişme görüyorum".

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Lattwein, "Takımdan daha fazlası çıkarılabilir ve bu konuda bir şeyler olmasını çok isterim ama şu anda bu bir türlü başarılamıyor" demişti. Bundesliga'da Bayern'in en yakın takipçisi olan VfL, on maçın ardından üst üste şampiyonluklar kazanan Münih ekibinin şimdiden altı puan gerisinde.