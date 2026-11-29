Al Ahly'nin Angola temsilcisi Primeiro de Agosto'nun ağlarına yağdırdığı dört gol, CAF Konfederasyon Kupası grup aşamasına güçlü bir başlangıçtan ibaret değildi. Bu galibiyet, zor bir dönemde teknik sorumluluğu üstlenen Sami Kamsan yönetimindeki takımın son dönemdeki tökezlemelerini geride bırakma ve alışılmış kimliğine yeniden kavuşma arzusuna dair pek çok mesaj da taşıdı.

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Al Ahly, kıta turnuvasındaki serüvenine Primeiro de Agosto karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyetle başladı. Sonuçların ve performansın düştüğü bir dönemin ardından taraftarlarına bir miktar iyimserlik aşılayan takımda, bu dört golün yeniden dengeyi bulma yolunda bir başlangıç noktası olması umuluyor.

Maçın ardından Sami Kamsan; galibiyetin anlamı, oyuncularla ilişkisinin perde arkası, Emam Ashour'un durumunun aslı ve önümüzdeki döneme dair görüşleri hakkında konuştu. Mohamed Hany ve Ali Mahmoud ise soyunma odasındaki atmosferi ve Angola ekibi karşısındaki güçlü görüntünün nedenlerini anlattı.

Sami Kamsan, farklı galibiyetin Al Ahly'nin kimliğini, gücünü ve her zaman kazanma arzusunu yansıttığını vurguladı. Kamsan, takımın özellikle rakibe pres yapma konusunda hem teknik hem de savunma açısından iyi bir görüntü sergilediğine dikkat çekti.

Kamsan, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: “Bu galibiyet Al Ahly'nin kimliğini, gücünü ve kazanma arzusunu yansıtıyor. Bu, gerek pres gerekse savunma performansıyla teknik açıdan açıkça görüldü.”

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Kamsan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakatlıklar nedeniyle bir sorunumuz vardı, bu normal bir durum. Ancak önümüzdeki dönemde takımı yeniden doğru yola sokabileceğimizi düşünüyorum.”

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Teknik direktör, Al Ahly taraftarlarıyla ilişkisine de değindi. Kulüpte uzun yıllar geçirmiş olması ve kendisinin de takımın bir taraftarı olması nedeniyle taraftarların yaşadığı baskının büyüklüğünü çok iyi anladığını belirtti.

Kamsan şöyle açıkladı: “Kulüpte geçirdiğim süre ve bir Al Ahly taraftarı olmam nedeniyle insanların ne hissettiğini, taraftarların ruh halinin oyuncuları ne kadar etkilediğini çok iyi anlıyorum. Taraftarları üzen şey, mücadele ruhunun olmaması ya da iyi bir performans ortaya konulamaması. Bunlar Al Ahly'nin yıllardır alıştığı özellikler ve biz de bunları yeniden kazanmaya çalışıyoruz.”

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Kamsan, önümüzdeki dönemde takım içinde güveni yeniden tesis etmenin öncelik olduğunu vurguladı ve bu görevde Wael Gomaa ile teknik ekibin kendisine yardımcı olacağını söyledi.

Kamsan şöyle devam etti: “Wael Gomaa ve teknik ekip bu konuda bana yardımcı olacak. Herkese yeniden güven aşılamamız gerekiyor, oyuncuların da buna sahip olması lazım. Al Ahly formasını giyen her oyuncunun büyük sorumlulukları ve yerine getirmesi gerekenler var. Düzeltmemiz gereken hatalarımız var ve önümüzdeki dönemde giderek daha da ilerleyeceğimize inanıyorum.”

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Kamsan, zor dönemde takım arkadaşlarına destek olmasından dolayı Al Ahly kaptanı Mohamed El Shenawy'ye özellikle teşekkür etti. Deneyimli isimler ya da genç oyuncular fark etmeksizin mevcut tüm oyunculara güvendiğini de vurguladı.

Kamsan, “Bu dönemde oyunculara verdiği destek için Mohamed El Shenawy'ye özellikle teşekkür ediyorum. Her maçın kendine uygun oyuncuları ve farklı fikirleri var. İster büyük yıldızlar ister genç oyuncular olsun, mevcut tüm oyunculara güveniyorum” dedi.

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Emam Ashour ile özel anlaşma, Bakrar ve Bendjedida'ya güven

Kamsan, Mounsef Bakrar ve Sofiane Bendjedida ikilisinin Primeiro de Agosto karşısında forma giymemesinin perde arkasını da açıkladı. İki oyuncunun yeteneklerine güvendiğini belirten Kamsan, maçta yer almamalarının onları önümüzdeki döneme daha iyi hazırlamayı amaçlayan bir planlamanın parçası olduğunu söyledi.

Kamsan, “Mounsef Bakrar ve Sofiane Bendjedida'ya güveniyoruz. Daha iyi şekilde geri dönebilmeleri için ikilinin bu maçta forma giymemesi önemliydi” dedi.

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Teknik direktör, sakatlığı nedeniyle fiziksel olarak tam hazır olmayan Emam Ashour'un durumunun ayrıntılarını da paylaştı. Kamsan, oyuncuyla ilk 11'de sahaya sürülmemesi konusunda anlaştıklarını, ancak maçın ihtiyaçlarına göre ondan yararlanma seçeneğinin açık olduğunu belirtti.

Kamsan şunları ekledi: “Emam sakatlık yaşıyordu ve tam olarak hazır değildi. Kendisiyle yedek kulübesinde oturması ve ihtiyaç duyarsak oyuna girmesi konusunda anlaştım. Bunu anlayışla karşıladığı için kendisine teşekkür ediyorum.”

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Yeni transferler konusunda ise Kamsan, Al Ahly'nin ihtiyaçları hakkında aceleyle konuşmayı reddetti. Takımın titizlikle değerlendirilmesinin, önümüzdeki dönemde takviye gereken mevkileri belirleyeceğini vurguladı.

Kamsan, tüm oyuncuların forma şansı olduğunu, takımın ihtiyaçlarının yılbaşıyla birlikte netleşeceğini açıkladı. Şu anki odak noktasının ise Togo ekibi ASKO Kara ile oynanacak bir sonraki maç olduğunu vurguladı.

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Kamsan, bu karşılaşmanın kendisi için büyük önem taşıdığını, bunun yalnızca Al Ahly'nin grup liderliğini pekiştirmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda oyuncuları hazırlamaya devam etmek ve herkeste forma giyme konusunda daha büyük bir motivasyon yaratmak açısından da önemli olduğunu belirtti.

Hany: Dört golün sırrı mücadele ruhu, taraftarlar beni mutlu etti

Öte yandan Mohamed Hany, Primeiro de Agosto karşısında alınan farklı galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hany, bu zaferin Al Ahly'nin alışılmış seviyesine dönme yolunda önemli bir adım olduğunu, özellikle de takımın farklı rakipler karşısında büyük sonuçlar almaya ve güçlü performanslar sergilemeye alışkın olduğunu vurguladı.

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Hany, tüm oyuncuların hücumda da savunmada da maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yaptığını açıkladı ve bu skorla kazanılan galibiyetin ardındaki en belirleyici unsurun mücadele ruhu olduğunu söyledi.

Al Ahly'nin hak ettiği konuma dönmesinin biraz zaman alacağını belirten Hany, önümüzdeki dönemin öncekinden çok daha iyi olacağı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

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Maçta Al Ahly'nin kaptanlığını yapan Hany, takım arkadaşlarına karşı sorumluluğundan da söz etti. Takıma güven aşılamaya ve son maçlarda forma şansı bulamayan oyunculara destek olmaya özen gösterdiğini açıkladı.

Hany, buna örnek olarak Al Ahly'nin dört golünü harika bir golle açan Mahmoud Salah ile Angola ekibi karşısında etkileyici bir maç çıkaran Ali Mahmoud'u gösterdi.

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Hany, sözlerini kendisini en çok mutlu eden şeyin taraftarların büyük galibiyetin ardından Kahire Stadı'nın tribünlerinden mutlu bir şekilde ayrılması olduğunu vurgulayarak tamamladı. Oyuncuların taraftarların güvenini yeniden kazanmak ve onları büyük sayılarla geri dönmeye teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacağının altını çizdi.

Ali Mahmoud: Kamsan güveni geri getirdi, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz

Öte yandan Ali Mahmoud da Primeiro de Agosto karşısındaki galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve bu farklı skorun, kıta turnuvasındaki yolculuklarına devam etmeden önce oyunculara önemli bir moral desteği sağlayacağını vurguladı.

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Al Ahly'li oyuncu, takımın maça güçlü bir motivasyonla çıktığını açıkladı. Oyuncuların taraftarlarla barışmak, ilk maçı kazanmak için tek yürek olmak ve şampiyonluk yarışında ilk adımları atmak konusunda kendi aralarında söz verdiklerini anlattı.

Ali Mahmoud, Sami Kamsan'ın oyuncuların özgüvenlerini yeniden kazanmalarında önemli bir rol oynadığını ve bunun karşılaşmadaki performanslarına yansıdığını belirtti. Olumlu sonuçların önümüzdeki maçlarda da devam etmesini umduğunu dile getirdi.

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Ali Mahmoud, Al Ahly'nin bitiş düdüğü çalar çalmaz Primeiro de Agosto maçının sayfasını kapattığını ve galibiyet serisini sürdürmek ile gruptaki konumunu güçlendirmek amacıyla Togo ekibi ASKO Kara ile oynanacak bir sonraki karşılaşmaya odaklandığını vurguladı.