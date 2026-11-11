Kampüste personel depremi: Bir yönetici daha Bayern Münih'ten ayrılıyor

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Bayern Münih, altyapı futbolunda gözlemcilik ve kadro planlaması ekip lideri Florian Zahn ile yollarını ayırdı. Almanya'nın rekor şampiyonu, kararı çarşamba günü duyurdu.

Resmî açıklamasında FCB, "iyi görüşmelerin" ardından alınan "karşılıklı anlaşmaya dayalı" bir ayrılık kararından söz etti. 2019 yazında Chelsea'den Bayern kampüsüne gelen Zahn, Münih ekibi için yedi yılı aşkın süre çalıştı.

Spor direktörü Christoph Freund, Zahn'ın geçmiş yıllardaki çalışmalarını şu sözlerle takdir etti: "Florian, ekibiyle birlikte son yıllarda profesyonel futbola adım atan ya da atmak üzere olan çok sayıda yetenekli oyuncu keşfetti. Çalışmaları için kendisine teşekkür ediyor, gelecekte her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz."

Zahn da Säbener Straße'de geçirdiği dönemi olumlu sözlerle değerlendirdi. "Gönül verdiğim kulüpte" çalışma fırsatı bulduğu için "gurur ve büyük bir minnettarlık" duyduğunu söyledi. "Kulüpte geçirdiğim yedi yılın ardından, kişisel ve mesleki gelişim arayışımı sürdürmenin doğru olduğunu hissediyorum. Beni nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum ve Bayern Münih'e derinden bağlı kalacağım. Bu süreçte bana destek olan ekibime, tüm yöneticilerime ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

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Bayern Münih'ten başka kim ayrılmak zorunda kaldı?

Zahn, çok kısa süre içinde Bayern'den ayrılacak ikinci yönetici oldu. Rekor şampiyon, kasım ayı başında gözlemcilik şefi Nils Schmadtke ile de yollarını ayıracağını duyurmuştu. Bu ayrılık için de karşılıklı anlaşma ifadesi kullanılmıştı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

Schmadtke'nin iş sözleşmesi 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek; ardından kulüpten ayrılacak. Başlangıçta Münih ekibiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Schmadtke ile yolların ayrılması ise hiç de sürpriz değildi. Yönetim tarzı nedeniyle kulüp içinde eleştirilmişti. Eski Bundesliga kalecisi ve yöneticisi Jörg Schmadtke'nin oğlu, Münih'te spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakın çalışma arkadaşı olarak görülüyordu. İkili daha önce Borussia Mönchengladbach'ta birlikte çalışmıştı. kicker'in haberine göre Bayern yöneticileri, Schmadtke'nin yerini kulüp içinden bir isimle doldurmayı planlıyor.