Kamerun ve Senegali eledi... Fas, Dünya Kupası'nda Afrikalılar için yeni bir tarih yazıyor

Fas milli takımı, 3. grubun ikinci tur maçında İskoçya’yı İsmail Sebari’nin 69. dakikada attığı tek golle mağlup ederek, Dünya Kupası’ndaki Afrika rekorunu daha da geliştirdi.

"Atlas Aslanları", Dünya Kupası grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı (3 galibiyet, 3 beraberlik) ve Kamerun (1982'den 1990'a kadar 5 maç) ile ve Senegal (2002'den 2018'e kadar 5 maç) arasında eşit olarak paylaşılan Afrika rekorunu kırdı.

Sebari, Dünya Kupası tarihinde bir Afrika milli takımı tarafından atılan en hızlı ikinci golü kaydederek turnuva tarihine adını yazdırdı; 2006 yılında 68 saniye sonra Çek Cumhuriyeti'nin kalesini sarsan Ganalı Asamoah Gyan'dan sadece bir saniye geride kaldı.

Ayrıca Sebari’nin golü, 17 yıl önce 2009 Afrika Uluslar Kupası’nda Sufyan El Aloudi’nin Namibya kalesine 59 saniye sonra attığı golün ardından, Fas’ın büyük turnuvalarda attığı en hızlı gol oldu.

Golün asistini yapan İbrahim Díaz ise, Dünya Kupası finallerinde milli takımıyla oynadığı ilk iki maçta iki asist yapan ilk Afrikalı oyuncu olarak öne çıktı ve büyük turnuvalardaki belirleyici etkisini sürdürdü.

Real Madrid yıldızı, uluslararası sahnede Fas formasıyla etkileyici bir hücum istatistiğine sahip; sadece 9 maçta 7 gole katkı sağladı (5 gol ve 2 asist) ve Diaz’ın belirleyici rol oynadığı hiçbir maçta “Atlas Aslanları” yenilginin tadını tatmadı.

Fas, 4 puanla 3. Grubu lider olarak sürdürüyor ve açılış turunda Brezilya ile aldığı beraberliğin ardından turnuvadaki umut verici gidişatını devam ettiriyor.