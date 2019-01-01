Kamerun U17 Milli Takımı kaderine terk edildi

Federasyonun ilgisizliği nedeniyle bir futbol topuna bile sahip olmayan Kamerun U17 Milli Takımı Dünya Kupası'na zor şartlarda hazırlanıyor.

FIFA U17 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nda büyük bir skandal yaşanırken milli takım antrenörleri ve oyuncular adeta kabus yaşıyor.

Kamerun Futbol Federasyonu yapılacak olan seçim nedeniyle milli takımı tamamen kaderiyle baş başa bıraktı. FIFA'nın yolladığı ekipmanlar bile 600.000 Kamerun frank'ı bulamadığı için alınamadı. Takıma ait şu an bir futbol topu dahi yok!

Ayrıca takımın konakladığı otelin müdürü hiçbir fatura ödenmediği için milli takımı otelden atmakla tehdit ederken otelin sağlıksız koşullarından dolayı 12 futbolcunun da hastalandığı kaydedildi.

Antrenmanlarını yapacak tesisi bile bulunmayan Kamerun U17 Milli Takımı'nın otobüsü de bulunmuyor.