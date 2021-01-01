Kamerun Futbol Federasyonu'ndan skandal: Choupo-Moting milli takıma gidemedi

Bayern Münih forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerun Futbol Federasyonu'nun büyük hatası sebebiyle milli takıma katılamadı.

Bayern Münih forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting, yaşanan bir yanlışlıktan dolayı Kamerun Milli Takımı'na katılamadı.

Kamerun Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu için gönderecekleri milli takım davetiye mailini, yanlışlıkla kendi mail adreslerine gönderdiler. Bu davetten haberi olmayan Moting de FIFA'nın futbolculara tanıdığı sürede milli takıma katılamadı.

Moting'in babası ne dedi?

Yıldız oyuncunun babası Camille konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Kamerun Futbol Federasyonu, neler olup bittiğini konuşmak için benimle temasa geçti. Moting için yolladıkları davetiyede bir sorun yaşandığını belirttiler.

Bayern Münih Kulübü yetkilileriyle temas kurdum. Kendilerine, Kamerun Milli Takımı'ndan herhangi bir davetiye gelmediğini söylediler."

Kamerun Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında 26 Mart'ta deplasmanda Yeşil Burun Adaları'na konuk olacak. Bu maçın ardından sahasında Ruanda ile karşılaşacak.

Eric Choupo-Moting bu sezon ne yaptı?

PSG'den bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla 24 maçta sahaya çıktı. Kamerunlu yıldız bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.