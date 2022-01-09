Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan Kamerun - Burkina Faso karşılaşmasıyla başlarken, A Grubu'nda oynanan bu karşılaşmaya Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar damga vurdu.

Takımının 24. dakikada Gustavo Fabrice Sangare'nin attığı golle geriye düştüğü mçta 40 ve 45. dakikalarda attığı gollerle Kamerun'a üç puanı getiren yıldız oyuncu ülkesinde günün kahramanı oldu.

Geçen sezon sağlık problemleri eşliğinde soru işareti bir transfer olarak geldiği Beşiktaş'ta attığı 15 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda kilit rol oynayan 29 yaşındaki oyuncu, sezonun sona ermesiyle birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a transfer olmuştu.

Aboubakar, Suudi Arabistan'da ise oynadığı 15 maçta altı gol atmıştı.

Beşiktaş ile iki şampiyonluk kazandı

Daha önce ülkesinin şampiyonluğa ulaştığı 2017'deki Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giyen Aboubakar Kamerun'un en önemli gol silahı olacağını da bir kez daha ortaya koydu.

Bayern Münih forması giyen Maxim Choupo-Moting'in 69. dakikada oyuna dahil olduğu Kamerun'da Andre Onana ve Jerome Onguene gibi uluslararası yıldızlar da forma giydi.

Kariyerinin en iyi dönemini Porto formasıyla geçiren Aboubakar, iki sezon forma giydiği Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşamıştı. Al Nassr'da bir diğer eski Beşiktaşlı Talisca ile birlikte top koşturan Aboubakar, 16 haftası geride kalan ligde 11 golü bulunan Talisca'nın ardından takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

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