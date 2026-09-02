Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior, Valdebebas tesislerinde taraftarlar tarafından pek bilinmeyen özel bir köşeyi gözler önüne serdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, eylül ayının gelmesiyle birlikte yazı hatırlama zamanı da geldi ve Vinicius, sosyal medya hesapları üzerinden bunu son derece özel bir şekilde yapmak istedi.

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Yazını özetlemek için paylaştığı fotoğraflar arasında, Real Madrid'in çağdaş gol krallarını, özellikle de kulüpteki kariyerlerinin bir aşamasında takımla birlikte 100 gol atan oyuncuları onurlandırmak istediği Valdebebas sahasının bir köşesine ait bir fotoğrafa da yer verdi.

Bu oyuncu grubunda, anı fotoğrafı Sergio Ramos, Karim Benzema, Fernando Hierro, Cristiano Ronaldo, Fernando Morientes, Ronaldo Nazario, Raul Gonzalez, Gonzalo Higuain ve Gareth Bale'in fotoğraflarının yanında sergilenen Vinicius'un kendisi de yer alıyor.

Bu şekilde Real Madrid taraftarları, aksi halde göremeyecekleri bir şeyi ortaya koyduğu için ona teşekkür etti ve bu durum, Real Madrid'in spor tesislerinin ayrıntılarla dolu olduğunu gösteriyor.

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