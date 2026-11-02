"Kameralar her şeyi kaydetti": Van Dijk, Liverpool'un yenilgisinin ardından ateş püskürdü: Arsenal'a helal olsun!

Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, takımının dün Pazar günü Premier Lig maçında Arsenal'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyet sırasındaki hakem kararlarını eleştirdi ve ev sahibi takım lehine olası bir penaltı pozisyonunu incelemek için video yardımcı hakem teknolojisinin devreye girmemesine şaşırdığını dile getirdi.

Van Dijk, ceza sahası içinde Alexander Isak'ın formasının çekilmesini gösteren pozisyonu hakemin incelememesine itiraz ederek, bunun Liverpool lehine penaltı verilmesini hak eden bir pozisyon olduğunu vurguladı.

Hollandalı savunmacı, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunca kamera varken insanın daha ne kadar şikâyet etmesi gerekiyor? Çok net bir pozisyondu ve herkes gördü, ama sonunda penaltı verilmedi ve maalesef maçı kaybettik. Arsenal'e hayırlı olsun."

Hakem itirazları ortamıyla alay ederek şunu ekledi: "Maçın sonuna doğru sarı kart gördüm, bu yüzden belki ben de taraftarla bu duyguyu paylaşıyorumdur."

Liverpool'un bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetine ilişkin ise takım kaptanı hayal kırıklığını dile getirerek, "Kendi sahamızda oynadık ve bazı fırsatlar yakaladık, kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yaptık." dedi.

Van Dijk, takımının son dakikaları daha iyi değerlendirmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: "Son 15 dakikada daha iyi bir performans sergileyebilir, ceza sahasına daha fazla top gönderebilirdik, ama bu bugün yeterli olmadı, bu yüzden büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

Hollandalı savunmacı maçın bazı ayrıntılarını hatırlatarak, Liverpool'un gol yedikten sonra toparlandığını ve Alexis Mac Allister aracılığıyla maçın gidişatını değiştirebilecek tehlikeli bir fırsat yarattığını, ancak bunun gole dönüşmediğini belirtti.

Van Dijk, Isak'la ilgili itirazını yeniden vurgulayarak şunları söyledi: "Bence çok net bir penaltıydı, pozisyonu tekrar izledim ve başka zamanlarda benzer penaltıların verildiğini gördüm, ama bugün bize nasip olmadı."