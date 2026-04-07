Kameralar anlaşmazlığı ortaya çıkarıyor... Rüdiger, Carreras ile çatışıyor

Real Madrid'in Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, takımının La Liga'da Real Mallorca'ya karşı aldığı yenilgi sırasında takım arkadaşlarına öfkesini patlattı

Bu mağlubiyet, "Los Blancos"un şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşmasına neden olurken, Alman milli oyuncu sahada takım arkadaşlarının savunma performansından son derece memnuniyetsiz görünüyordu.

"Dazn" kameraları, Mallorca'nın attığı ilk golün ardından Alman savunmacının Álvaro Carreras ile sözlü olarak tartıştığı anları yakaladı. Rüdiger, takım arkadaşıyla gergin bir şekilde konuşurken, ona açıkça şöyle dedi: "Dostum! Sen bir savunmacısın. Daha fazla baskı yapmalısın."

Bu olay, Mafio'nun ortasından Morianis'in attığı golün ardından yaşandı. Rüdiger'in İspanyol takım arkadaşını azarladığı tek an bu değildi; başka bir sahnede de ona uyarıda bulunarak savunmada daha yoğun olmasını istedi.







Bu bağlamda, maçta Vinicius Junior ile Pablo Mafio arasındaki meşhur çatışmanın yeni bir bölümü yaşandı. Mallorca'nın bek oyuncusu, Brezilyalı yıldızı konsantrasyonundan çıkarmaya çalıştı ve Mafio, "plaj topu" ifadesiyle birlikte topu işaret eden bir hareket yaptı. böylece Vinícius'un Altın Top ödülünü kazanamamasını alaycı bir şekilde ima etti.

Brezilyalı oyuncu ise, Mallorca oyuncusuyla önceki karşılaşmalarında olduğundan daha sakin bir şekilde karşılık verdi ve ona şöyle dedi: "Televizyon anını çoktan yakaladın, şimdi ekranlara çıkacağın kesin." Vinicius, Mafio'nun sadece kendisiyle karşılaştığında haber olduğunu ima etti. "Movistar" kameralarının aktardığına göre, bu olay maçın son dakikalarında yaşandı. Mafio da Vinicius'a şöyle seslendi: "Sen sinir bozucu ve ağlak birisin." Ayrıca



