Kamera arkasında olanlar gün yüzüne çıkacak: Premier Lig'de yeni bir sürpriz

Premier Lig, maçlarda teknoloji kullanımının kapsamını genişletme yolunda yeni bir adım attı. Varılan anlaşmayla, televizyon yayıncılarının ilk kez, saha içinde hakemler ile oyuncular arasında geçen sesli konuşmaların bazı bölümlerini yayınlamasına izin verilecek. Bu adım, "hakem kamerası" teknolojisinin kullanımını genişletmeyi ve taraftarların izleme deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan bir planın parçası olarak geliyor.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin aktardığına göre anlaşma, televizyon yayıncı şirketleri "Sky Sports" ve "TNT Sports"un baskılarının ardından geldi. Ayrıca Premier Lig Birliği ve hakem heyetinin de teknolojiden daha fazla yararlanma ve saha içinde olup bitenlere dair taraftarlara daha fazla ayrıntı sunma isteği bu süreçte etkili oldu.

Yeni sisteme göre, ligde "hakem kamerası"nın kullanıldığı maç sayısı geçen sezon yaklaşık 20 maçtan yeni sezonda 45 maça yükselecek. Zira önceki deneyim, teknolojinin özellikle taktiksel ayrıntılar ile hakemler ve oyuncular arasındaki etkileşim konusunda izleyicilere yeni açılar sunabildiğini gösterdi.

Yeni kurallar, televizyon yayıncılarının hakem kamerasının kaydettiği sesi, 38 haftalık ligin her bir haftasında en fazla bir ya da iki olayda yayınlamasına imkân tanıyacak. Ancak bu yayın, anlık ya da yarı canlı tekrarlar kapsamında olacak; maç boyunca sürekli ve canlı bir ses yayını şeklinde olmayacak.

Bu düzenleme, saha içinde geçen tüm konuşmaların yayınlanmasının önünü açmadan, izleyicilere önemli anlarda hakem ile oyuncular arasında geçen diyalogların niteliğini anlama fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Buna karşılık, video yardımcı hakem "VAR" inceleme durumlarına ilişkin konuşmalar yayın kapsamının dışında kalmaya devam edecek. Zira bu incelemelere ait iletişimin yayınlanması, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB"ın yürürlükteki kurallarına göre yasak.

Premier Lig Birliği ve hakem heyeti, mevcut sistemin sınırlarından memnun görünmüyor. İki taraf da sesli konuşmaların doğrudan ve daha geniş bir kapsamda yayınlanmasına izin verecek şekilde oyunun kurallarında gelecekte değişiklikler yapılması yönünde baskı yapıyor. Bu ise ilgili uluslararası kurumların onayını gerektiriyor.

Bu adım, İngiliz futbolunda taraftarlara, daha önce kameraların gözünden uzakta gerçekleşen ayrıntılara daha fazla erişim sağlama yönünde artan bir eğilim çerçevesinde geliyor. Amaç, izleyicinin ekranda gördüğü ile sahada gerçekte olan arasındaki uçurumu daraltmak.