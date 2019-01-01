Kameni: Galatasaray'ın stadı, Bernabeu'dan daha korkunç

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Galatasaray'ın Real Madrid ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

2017-18 sezonu öncesi Malaga'dan 'ye transfer olan ve 2019-20 sezonu öncesi sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 35 yaşındaki file bekçisi Carlos Kameni, - maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

ve Malaga formalarını giyerek İspanyol futbolunu; Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonla da Galatasaray'ı yakından tanıma fırsatı edinen Kameni, 2017-18'de forma giydiği derbiyi şöyle hatırlıyor: "Benim ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbimdi ve muhteşemdi. Hafta boyunca muazzam bir beklenti vardı, bütün şehir felç olmuştu adeta. Galatasaray TT Stadyumu çok baskı hissettiğiniz bir yerdir."

Malaga - ve Espanyol - gibi rekabetlerin de içinde bulunan Kameni, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinin bunlarla kıyaslanamayacağını ifade etti: "Galatasaray - Fenerbahçe derbileri onlarla kıyaslanamaz. Bu daha çok Boca Juniors - River Plate gibi, ölümcül bir derbi adeta. Bu derbiyi kazanan asla ölmez ve çok güçlüdür."

"Galatasaray'ın stadı daha korkutucu"

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'ın taraftarlarının çok etkili olduğunu söyleyen Kameni, stadyum atmosferinin korkutucu olduğunu şöyle dile getirdi: "Galatasaray stadı, Bernabeu'dan daha korkutucudur. Bernabeu'ya kıyasla üzerinizde daha çok baskı yaratır. Ancak Madrid oyuncuları bu baskı ile nasıl başa çıkacağını biliyor."

Galatasaray'da İspanyol futboluna hakim olan Feghouli, Nzonzi, Falcao, Babel ve Andone gibi oyuncuların performansına da değinen Kameni, "Bu oyuncular, kaliteleri ve tecrübeleri ile takımı kuvvetlendirdiler. PSG karşısında da net bir şekilde görüldüğü üzere rakibin canını yakabiliyorlar. Eğer Madrid rahat davranırsa, ki davranmamaları gerekir, bu oyuncular istediklerini elde edebilirler" dedi.

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2011'den beri sarı kırmızılı formayı giyen mevkidaşı Fernando Muslera ile ilgili yorum yapan Kameni, "Muslera uzun yıllardır Galatasaray'da oynuyor; öncesinde de 'da birçok şey başarmıştı. O, çok iyi bir kaleci ve Milli Takımı'nın da baskısını omuzlarında taşıyor. O bir kaptan ve takımına çok fazla katkısı var" sözlerine yer verdi.

Real Madrid'in sıkça eleştirilen kalecisi Thibaut Courtois hakkında Kameni şunları söyledi: "Courtois çok iyi bir kaleci. Ancak hiçbir kaleyi korumak kolay değildir; özellikle Real Madrid'inkini. Baskı çok büyüktür. Keylor Navas gibi 3 Şampiyonlar Ligi kazanan birinden kaleyi devralmak kolay değil. Courtois, ve 'de iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Aynı şekilde Madrid'de de gösterdi; umarım üzerindeki baskıdan kurtulur. Courtois çocuk değil; birinci sınıf bir kaleci. Her gün güzel geçmez; işler kötüye gittiğinde durumla başa çıkacak kapasiteye sahip olmak gerekir."

Fenerbahçe'den sonra başka bir takımla anlaşmayan ve şu anda kulüpsüz olan Kameni, "Şu anda Malaga'dayım ve her gün bir kaleci koçuyla çalışıyorum. Fiziksel olarak iyi hissediyorum ama bir kulüp olmadan çalışmak kolay değil. Günlük çalışmalarımdan memnunum ve yeniden bir futbolcu gibi hissediyorum. Şu an maçları bir taraftar olarak izliyorum" dedi.