42 milyon sterlin karşılığında Premier Lig şampiyonuna transfer olan Phillips sezona Rodri'nin yedeği olarak girecek.

Pep Guardiola bir defasında Marcelo Bielsa'yla taktik konuşmak için 8 bin kilometre yol tepip Arjantin'e gitmişti.

Son yıllarda ise aralarında sadece altı kilometrelik mesafe vardı. İkilinin son düellosunda Manchester City, Leeds United'ı 7-0 yenmiş, kısa süre sonra Bielsa görevden alınmıştı. Guardiola buna rağmen 66 yaşındaki teknik adama büyük saygı duyuyor.

Bielsa'nın Leeds'i Championship'in orta sıralarından Premier Lig'e taşımasında potansiyelli oyuncuları tespit etme ve geliştirme yeteneğinin büyük rolü vardı.

Kalvin Phillips fena yeteneklere sahip olmayan bir oyuncuydu, ama Bielsa'nın dokunuşu onu İngiltere milli takımının önemli isimlerinden biri haline getirdi.

Bielsa şöyle anlatıyor:

"Kalvin oyuna daha fazla etki etmesini sağlayan bir saygınlığa erişti, takım arkadaşları da onun kapasitesinin farkında."

"Kritik anlardaki performansını çok geliştirdi, karşılaştığı her duruma nasıl çözüm üreteceğini biliyor."

"Doğru kararı verme konusunda epey olgunlaştı. Kalvin çok, ama çok üst düzeyde futbol oynuyor ve bu sorumluluk onu kısıtlamıyor, aksine geliştiriyor."

Dokuz yılın ardından kulübe veda eden Fernandinho'nun yerini doldurmak isteyen Guardiola'nın aradığı özellikle tam olarak bunlardı.

Kasım 2020'de 1-1 biten maçın ardından Phillips'in yanına giden Guardiola, sergilediği etkileyici performanstan ötürü onu tebrik etmişti.

"It’s one of the main reasons I wanted to come to City, to improve my game in loads of different ways" 💬



Watch @Kalvinphillips' first City interview! ⤵️ pic.twitter.com/Cryt0KxJtA — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

Bandı bugüne sardığımızda, Guardiola'nın Barcelona'dan Frenkie de Jong'u almak yerine 26 yaşındaki İngiliz oyuncuya 42 milyon sterlin ödemeyi tercih ettiğini görüyoruz.

Sebebini anlamak zor değil, Phillips kağıt üzerinde kusursuz bir Pep oyuncusu.

Son birkaç yılını City'ninkine benzer ofansif, topa sahip olma odaklı, yüksek enerjiye dayanan bir sistemde, orta sahada önemli bir rolü omuzlayarak geçirdi.

Bielsa onun bu yükü taşıyabileceğinden emindi, belli ki Guardiola da City için aynısını düşünüyor.

Phillips'ten dineyelim:

"Bielsa oyunumu hayal edebileceğimin de ötesine taşıdı. Onunla çalıştığım için minnettarım."

"Bielsa, Leeds'in başına geçtiğinde yüksek tempolu, topun bir o kaleye bir bu kaleye gittiği bir oyun ve bol gol göreceğimizi biliyorduk."

"City de yüksek tempoyla, topun kontrolünü elinde tutarak oynuyor ve çok gol atıyor."

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında Johan Cruyff tarafından Barcelona'da ön libero rolüne yerleştirilen Guardiola, o zamandan beri bunu kilit bir mevki olarak görüyor.

Mentöründen öğrendiklerini Rodri'ye aktardı ve İspanyol oyuncuyu geçen sezon şampiyonluğun kilit isimlerinden biri haline getirdi.

Guardiola, Rodri'nin hep doğru pozisyonda bulunması konusunda hayli titizdi.

"Ön libero savunmanın önünde durmalı. Araba kullanırken arka koltuğa geçersen kaza yaparsın. Sürücü önde oturmak zorunda."

Phillips, Fernandinho'dan ustalık unvanını devralan Rodri'nin çırağı olacak. Bu elbette kötü bir şey değil.

Getty/GOAL

Uyum sağlamak için yeterince vakti olacak. Arkadaşı Jack Grealish'in City felsefesine adapte olmak için birkaç aya ihtiyaç duyması bunun yeni transferler için ne kadar önemli olduğunun kanıtı.

Buna karşın kendini göstermek için fırsatlar da bulacak. City yine dört kulvarda mücadele edecek ve yorucu 2021/22 sezonunun ardından Rodri'nin zaman zaman dinlendirilmesi gerekecek.

14 yaşından beri formasını giydiği kulübe veda etmek zorunda kalsa da, City'ye gitme kararını verirken hiç zorlanmadı.

Euro 2020'de İngiltere'yle finale çıkarak en üst düzey futbolu tattıktan sonra daha fazlasını istemesi anlaşılabilir.

"Şu anda takımdaki rolümün ne olacağını söylemek güç, ama 18 süperyıldıza sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım."

"Avrupa Şampiyonası'nda final oynadım ve açıkçası o maçta hiç heyecanlanmamıştım. Bu tip durumlarla başa çıkmakta iyiyim."

"Büyük maçlarda oynamaya uygun bir yapım var. Fazla tecrübem yok, ama bu sezon deneyim kazanacağımı umuyorum."

Etihad'da top koşturuyorsanız, büyük maçlarda oynamanız ve kupalar için mücadele etmeniz neredeyse garanti.

Yine de, yıl sonundaki Dünya Kupası düşünüldüğünde bu transferin Phillips açısından riskli bir yönü de var.

So proud to join one of the best clubs in the world. Can’t wait to keep on challenging myself and learn from the best along the way 🙌🏽💙 @ManCity pic.twitter.com/FKPr2XYRdS — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) July 4, 2022

Şu anda Gareth Southgate'in merkezdeki tercihi Declan Rice ve Phillips, fakat son dönemde alınan kötü sonuçlar değişiklikleri getirebilir.

Southgate'in elinde birçok alternatif var; genç yıldızlar Jude Bellingham ve Conor Gallagher ile tecrübeli Jordan Henderson'ın varlığında Phillips, Kasım ayına gelindiğinde City'de kulübeyi ısıtmak istemeyecektir.

Öte yandan, milli takımdaki tecrübeleri kulüp seviyesindeki gelişimine yardımcı olabilir.

Guardiola, rakiplerin City'yi durdurmak için yaptığı planlar karşısında sık sık felsefesini yenileyen bir teknik adam. Yeni 9 numarası Erling Haaland'ın gelişiyle bunu bir kez daha yapacak.

Gabriel Jesus'un Arsenal'a satılması ve Raheem Sterling'in olası ayrılığı, Guardiola'yı beklerini daha ofansif kullanmaya ve boşlukları kapatmak için çift ön liberoya dönmeye itebilir.

Bir diğer alternatif ise, golcü yönünü de gösteren Rodri'nin bu sezon daha önde oynatılması.

Düşme hattından Şampiyonlar Ligi kupasını hedefleyen bir takıma gelen Phillips'e başarılı olabilmesi için yeteri kadar süre tanınacak.

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"Daha yapabileceğim çok şey var. Bielsa geldiğinde oyunumu bu kadar geliştireceğimi hayal bile edemezdim."

"Pep de dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Farklı bir deneyim olacak, ama oyunumu bir adım daha öteye taşımam gerektiğine inanıyorum ve bunun için sabırsızlanıyorum."

Guardiola da Phillips ile çalışmayı iple çekiyor olsa gerek. City onun ellerine; Bielsa'nın dört yıl önce gördüğü potansiyele ulaşmayı hedefleyen, başarıya aç ve yetenekli bir oyuncu verdi.