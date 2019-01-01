Kalp krizi geçiren Casillas hastaneye kaldırıldı!

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Iker Casillas'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

'nun başarılı eldiveni Iker Casillas hastaneye kaldırıldı!

Sabah antrenmanında kendisini kötü hissettiğini söyleyen Casillas'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırırlarak basit bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Halen hastanede kontrol altında tutulan İspanyol eldivenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buna karşın tecrübeli oyuncunun sezonun geri kalan maçlarında oynaması beklenmiyor.

Sensiz olmaz Iker! ❤️



Geçmiş olsun dileklerimiz Iker Casillas ile. 👏 pic.twitter.com/VXmlbkiDCS — Goal (@GoalTurkiye) May 1, 2019

Sağlık durumu iyi

Porto'dan yapılan açıklamada da Casillas'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Iker Casillas, Olival'daki PortoGaia Eğitim ve Spor Eğitim Merkezi'nde Çarşamba sabahı yapılan antrenman sırasında akut miyokard infarktüsü geçirdi ve CUF Porto Hastanesinde tedavi altına alındı. Casillas'ın sağlık durumu iyi ve kalp sorunu çözüldü."