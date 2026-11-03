Ameliyat odasından orta sahanın kalbine; işte Scott McTominay'in İskoçya Milli Takımı'na dönüşü, kasım ayındaki milli araya girilmeden önce böyle özetlenebilir.

Kendisini sahalardan uzak tutan ve geleceği hakkında endişelere yol açan hassas bir kalp ameliyatının üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra, orta sahanın yıldızı UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamındaki kritik ve kaderi belirleyici bir dönemde yeniden İskoçya Milli Takımı kadrosunun başına dönüyor.

İskoçya Futbol Federasyonu, bugün salı günü, bu ayki UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takım kadrosunu açıkladı. Söz konusu kadroda Scott McTominay önderliğinde uzun süredir beklenen bir üçlü geri döndü.

İskoçya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ve İsviçre'ye karşı iki kritik mücadeleye hazırlanıyor. Teknik ekip, orta saha oyuncusu Scott McTominay'i (29 yaşında), defans oyuncusu Kieran Tierney ve forvet Che Adams ile birlikte kadroya davet etti.

McTominay, geçtiğimiz eylül ayında basit bir kalp ameliyatı geçirmiş, bu durum da onun son milli ara döneminde takımdan uzak kalmasına neden olmuştu; ardından tam olarak iyileştiğini ve rekabete döndüğünü açıklamıştı.

Dönüş yalnızca McTominay ile sınırlı kalmadı; Tierney ve Adams da sakatlıktan döndü. Ayrıca Yunan kulübü AEK Atina'dan Rangers'a kiralanan ve ilk kez A Milli Takım ile uluslararası maça çıkabilecek olan defans oyuncusu James Bainries de davet edildi.

Buna karşılık, defans oyuncusu Scott McKenna sırtındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor; Lennon Miller, Josh Doig, Kolby Donovan ve James Wilson ise kadro dışı bırakıldı.

İskoçya Milli Takımı, 4 maçta topladığı 4 puanla İkinci Grup'ta üçüncü sırada yer alıyor; Slovenya'nın üç puan, grup lideri İsviçre'nin ise sekiz puan gerisinde bulunuyor.

İskoçya Milli Takımı'nın, 13 Kasım günü Kuzey Makedonya'yı ağırlaması, ardından üç gün sonra İsviçre karşısında zorlu bir mücadele için yola çıkması planlanıyor.