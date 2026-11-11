Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörünün oğlu Ömer Hüsam Hasan, babasının Mısır'ın teknik yönetiminden ayrılmasının ardından yayımladığı ve teknik direktörün milli takımla olan yolculuğunun sona eriş biçimine yönelik açık bir eleştiri taşıyan mesajla tartışma yarattı.

Ömer Hüsam Hasan, "Instagram" hesabındaki "story" özelliği aracılığıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi: "Tarih bir gün savaş meydanında kimsenin yenemediği, ama hainlikle devrilen bir lideri anlatacak."

Hüsam Hasan'ın oğlunun mesajı, Mısır Futbol Federasyonu'nun, Şubat 2024'te göreve gelen, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale ulaşmayı başaran ve bunun yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nda Mısır tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselerek tarihi bir başarıya imza atan babasının ve yardımcı ekibinin görevine son verme kararından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Futbol Federasyonu, geçen Cumartesi günü, yönetim kurulu toplantısının ve son dönemde yaşanan olaylar ile koşulların incelenmesinin ardından, federasyonun milli takımın olumlu imajını ve istikrarını olumsuz etkilediğini değerlendirdiği sonuçlar nedeniyle Hüsam Hasan ile teknik ve idari ekibine teşekkür ettiğini açıklamıştı.

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Federasyon yönetim kurulu, önümüzdeki müsabakalara, başta 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 13 ve 17 Kasım'daki Malavi karşılaşmaları olmak üzere hazırlık amacıyla, Seramika Kleopatra takımının eski teknik direktörü Ali Mahir'i Mısır Milli Takımı'nın teknik yönetimine getirmeye karar verdi.