Napoli'nin Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan tecrübeli stoperi Kalidou Koulibaly, büyük zaferin ardından döndüğü Napoli'de taraftarlara takımda kalma sözü verdi.

Adı sıklıkla başta Manchester United olmak üzere çok sayıda Premier Lig takımıyla anılan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini Napoli'de sürdüreceğini açıkladı.

Ne söylendi?

Turnuvanın sona ermesinin ardından Napoli'deki Capodichino Havalimanı'nda Napoli taraftarları tarafından karşılanan yıldız oyuncu, Napoli'yi çok sevdiğini ve ülkesiyle yaşadığı zaferden ötürü çok mutlu olduğunu açıkladı:

"Bu sıcak karşılama için herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Napoli'yi çok seviyorum ve ayrılmayı düşünmüyorum.

"Bu kulübün ve taraftarların benim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Burada hepinizle birlikte olmak harika bir duygu."

2014-2015 sezonundan bu yana Napoli forması giyen ve takımıyla bir İtalya Kupası, bir de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Koulibaly, Senegal Afrika Uluslar Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanırken takımın kilit oyuncularından biri olmuştu.

Turnuvada beş maçta oynayan dünyaca ünlü stoper, takımının bu maçların üçünde gol yememesinde önemli rol oynamıştı.

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