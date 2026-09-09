Real Madrid ve Belçika Milli Takımı kalecisi Thibaut Courtois, uluslararası kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Bu karar, kendisini ülkesinin milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında, önümüzdeki 28 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde oynanacak Fransa karşılaşmaları da dahil olmak üzere, sahnede olmaktan mahrum bırakacak.

34 yaşındaki Belçikalı kaleci, RMC ağının öne çıkardığı açıklamalarında, kararın Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marc van Bommel ile yapılan görüşmelerin ardından geldiğini belirtti.

Courtois, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından şunları söyledi: "Avrupa Uluslar Kupası eleme maçlarında yeniden hazır olacağım, ancak Marc van Bommel bana ilk 11'de yer almamı garanti edemeyeceğini söyledi."

Courtois'nın yokluğunda Van Bommel, Manchester United kalecisi Senne Lammens'e ya da Chelsea kalecisi Mike Penders'e yönelebilir.

Courtois'nın, EURO 2028 eleme maçlarında Belçika Milli Takımı'nın planlarına geri dönmesi ve Belçika kalesindeki ilk 11 yerini yeniden kazanmaya çalışması bekleniyor.

Öte yandan Courtois'nın, takımın performansındaki dalgalanmalara rağmen yeni sezonda Real Madrid'de büyük bir form tutturduğunu hatırlatalım.

Belçikalı kaleci, dün akşam salı günü kıtasal turnuvada oynanan Inter Milan maçında yeteneklerini gösterdi ve 7 topa müdahale ederek üç puanı Kraliyet ekibine kazandırdı.

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