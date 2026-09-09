24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Kalıcı mı yoksa geçici bir karar mı? Courtois Belçika'da oynamayı reddediyor ve Fransa maçlarında yer almayacak

T. Courtois
Belçika - Fransa
Belçika
Fransa
UEFA Nations League A
Fransa - Belçika
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
Belçika
Fransa
İspanya
İtalya

Real Madrid'in kalecisi sürpriz bir karar aldı

Real Madrid ve Belçika Milli Takımı kalecisi Thibaut Courtois, uluslararası kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Bu karar, kendisini ülkesinin milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında, önümüzdeki 28 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde oynanacak Fransa karşılaşmaları da dahil olmak üzere, sahnede olmaktan mahrum bırakacak.

34 yaşındaki Belçikalı kaleci, RMC ağının öne çıkardığı açıklamalarında, kararın Belçika Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marc van Bommel ile yapılan görüşmelerin ardından geldiğini belirtti.

Courtois, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından şunları söyledi: "Avrupa Uluslar Kupası eleme maçlarında yeniden hazır olacağım, ancak Marc van Bommel bana ilk 11'de yer almamı garanti edemeyeceğini söyledi."

Courtois'nın yokluğunda Van Bommel, Manchester United kalecisi Senne Lammens'e ya da Chelsea kalecisi Mike Penders'e yönelebilir.

Courtois'nın, EURO 2028 eleme maçlarında Belçika Milli Takımı'nın planlarına geri dönmesi ve Belçika kalesindeki ilk 11 yerini yeniden kazanmaya çalışması bekleniyor.

Öte yandan Courtois'nın, takımın performansındaki dalgalanmalara rağmen yeni sezonda Real Madrid'de büyük bir form tutturduğunu hatırlatalım.

Belçikalı kaleci, dün akşam salı günü kıtasal turnuvada oynanan Inter Milan maçında yeteneklerini gösterdi ve 7 topa müdahale ederek üç puanı Kraliyet ekibine kazandırdı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı bir şekilde "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin