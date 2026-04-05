"Kaleyi bulamıyor"... İngiliz basını, City'ye attığı dört golün ardından Salah'ı eleştiriyor

Mısırlı milli futbolcu Mohamed Salah, dün Cumartesi günü İngiltere Kupası çeyrek finalinde Liverpool'un Manchester City'ye 4-0 yenilmesinin ardından İngiliz medyasında sert eleştirilere maruz kaldı.

Bazı yorumcular, özellikle 64. dakikada penaltı kaçırmasının ardından, bu maçı "Mısırlı Kral"ın bu sezonki en zayıf performanslarından biri olarak nitelendirdi.

Mbappé ve Vinícius da dahil... Real Madrid'in altı oyuncusu Bayern Münih maçında cezalı duruma düşebilir

Faslı yıldız: Güvenliğim için kimseye formamı vermem

Kasıtlı belirsizlik... Bayern Münih, Kane konusunda Real Madrid'i yanıltmaya çalışıyor



Anfield sitesinin yayınladığı değerlendirmelere göre, Salah 3,53/10 gibi düşük bir puan aldı ve Liverpool yıldızının performansı, özellikle de kaçırdığı penaltı nedeniyle "korkunç" olarak nitelendirildi.

Site, Salah'ın City'nin ceza sahası içinde 14 kez topa dokunarak en çok topa dokunan oyuncu olduğunu, ancak bunların hiçbirini değerlendiremediğini ekledi.

"Üzücü performans"

"TNT Sports" kanalında yapılan teknik analizde, eski İskoç yıldız Ali McCoist, Salah'ın performansını "üzücü" olarak nitelendirerek, "Bu üzücü, çünkü bu ligi ve bu ülkeyi aydınlatan adamın gölgesi gibi görünüyor... Şu anda bir oyuncu olarak kendinden emin görünmüyor" dedi.

Eski İngiltere milli takım kalecisi Joe Hart da ona katılarak, Salah'ın "çok özgüvensiz" göründüğünü ve devre arasında soyunma odasına giderken "tamamen yıkılmış" gibi göründüğünü vurguladı.

Eski Liverpool yıldızı ve ESPN yorumcusu Steve Nicol da bu ani performans düşüşüne şaşırdığını belirterek, "Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum... Geçen yıl yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayıyken nasıl bu hale gelebilirsin? Öyle ki, artık kalenin nerede olduğunu bile bilmiyormuş gibi görünüyorsun!" dedi.

Mısırlı yıldızın, bu sezonun sonunda Reds'ten ayrılacağını açıkladığı, ancak yeni takımını henüz belirlemediği belirtiliyor.