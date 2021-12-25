Kaleye büyülü şapka ile çıktığına inanılan kaleci Robert Mensah’ın hikayesi

Hikaye bir romanın ya da şu anda yayınlanmakta olan bir dizinin parçası olabilir, ancak durum böyle değil. Teknolojideki gelişmelere rağmen gerçeklik kurguyu geçmeye devam ediyor. Bu komplonun kahramanı, 20. yüzyılda Afrika'nın en iyi kalecilerden biri olan Robert Mensah. Aslında, 1970 yılında France Football dergisi tarafından tarihin en iyi dokuzuncu Afrikalı oyuncusu ilan edildi. Pek çok özelliğinin yanı sıra çok özel bir özelliği vardı: Bazı rakiplere göre büyülü güçleri olan ve büyülenmiş bir şapkayla oynuyordu. Bazıları büyüyü bozmak için onu çıkarmaya çalıştı.

Şapkayı Afrika kıtasındaki "büyülü-dini" uygulamaları tanımlayan bir terim olan "yuyu" kelimesiyle ilişkilendiren birçok kişi var. Tartışmalı giysinin ise Mensah'ın "cadı" dedesinden onu gollerden korumak için bir hediye olduğu söyleniyor.

Kültürlerin, gizemlerin veya büyücülüğün ötesinde, açık olan şey Ganalı futbolcunun çoğu maçta parladığıydı. Aynı zamanda, başkalarının öfkesini uyandırmak için harika bir provokatördü. Maçlarda sıkıldığında abartılı bir şekilde esniyor ve hatta sahada okumak için bir gazete getiriyor.

1968'de Gana'sı ile Etiyopya'da oynanan Afrika Kupası'nda ikinci oldu. Aynı yıl Meksika'da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına da katıldı. 1971'de belki de performansının zirvesindeyken Tema kasabasında bir barda suikaste uğradı: Bir şişeyle kesilerek ciddi kanamayla öldü. Cenazesine binlerce Ganalı katıldı. O gün şapkanın da gömüldüğü söyleniyor.