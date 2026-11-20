Real Madrid, yıldız kalecisi Thibaut Courtois ile Haziran 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayarak oyuncunun geleceğini güvence altına aldı. Eylül ayında sözlü anlaşmaya varılmasının ardından Belçikalı kaleci, Santiago Bernabeu'daki kariyerini uzatmak için sözleşmeye imza attı.

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Courtois geleceğini Real Madrid'e bağladı

Thibaut Courtois, Real Madrid ile Haziran 2028'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Belçikalı kaleci, Eylül ayında İspanyol deviyle sözlü anlaşmaya vardıktan sonra bu hafta sözleşmeye imza attı.

Bir yıllık uzatma, 34 yaşındaki kalecinin gelecek sezonun sonuna kadar yeni görüşmelere gerek kalmadan kulüpte kalmasını sağlıyor. Kulüpten resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, birinci kalecinin takımda tutulması Madrid soyunma odası için büyük bir kazanım.

Yaşına rağmen üst düzey performans

34 yaşına basmasına rağmen Courtois, dünya futbolunun en iyi kalecileri arasında performans göstermeyi sürdürüyor. Bu da Real Madrid'i, ileri yaştaki oyuncular konusundaki olağan temkinli yaklaşımına rağmen onun sözleşmesini uzatmaya yöneltti. Deneyimli kaleci, bu sezon La Liga'da çıktığı 11 maçta dört kez kalesini gole kapattı ve yalnızca dokuz gol yedi. Kurtarış oranı ise yüzde 78 oldu.

İspanya'nın başkentinde onunla yakından çalışanlar için bu istikrarlı üstün performans şaşırtıcı değil. Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Courtois'nın antrenmanlardaki üstünlüğünü daha önce şu sözlerle övmüştü: "O kadar iyi ki bazen antrenmanlarda hücum oyuncularının biraz daha özgüven kazanması için birkaç topun bilerek geçmesine izin vermesini istedim."

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İspanya'nın başkentinde kupalarla dolu bir kariyer

Ağustos 2018'de Chelsea'den, bildirildiğine göre 35 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana Courtois, Madrid'in büyük maçlardaki en belirleyici oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Bernabeu'da üç La Liga şampiyonluğu ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Liverpool'a karşı oynanan 2022 Avrupa finalinde dokuz kurtarışla rekora imza atması da hafızalarda yer etti.

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Courtois, Ağustos 2023'te ön çapraz bağ yırtığı ve Mart 2024'te sağ dizinde menisküs yırtığı yaşamasına rağmen en üst düzeydeki performansını korudu. Sahalara döndüğünden bu yana La Liga'da 150 galibiyete ulaştı, üç asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde kaleciler arasındaki asist rekorunu kırdı ve Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında 100 maç barajını aştı.

Madrid'in kapsamlı sözleşme yenileme stratejisinin bir parçası

Courtois'nın imzaladığı uzatma, Real Madrid yönetiminin takımın temel oyuncularını korumak için yürüttüğü yoğun sözleşme yenileme çalışmalarının bir parçası. Kulüp kısa süre önce Arda Guler ile 2032'ye kadar sürecek, Vinicius Jr ile de uzun vadeli sözleşmeleri sonuçlandırdı. Orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile görüşmeler ise devam ediyor.

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Yakın geleceği netleşen Courtois, artık yalnızca Real Madrid'in önümüzdeki iki sezonda yurt içinde ve Avrupa'da kupa kazanma mücadelesine odaklanabilir.