Kalede güven veren Safonov! Enrique, eleştirmenleri haksız çıkaran cesur Rus kaleciyi övdü

Safonov kaledeki ilk tercih konumunu pekiştiriyor
Rus kaleci Matvey Safonov, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde Paris Saint-Germain'in kaledeki ilk tercihi olarak yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Haziran 2024'te FC Krasnodar'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Safonov, 2025 ve 2026'da üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
İstikrarlı performansları sayesinde 2026 Yashin Trophy'ye aday gösterildi.
Safonov, PSG'nin Parc des Princes'te Lyon'u 2-0 mağlup ettiği son maçta kalesini gole kapattı.
Enrique, kalecinin cesaretini ve modern futbola uyumunu övdü
Cuma günü Le Havre ile oynanacak Ligue 1 maçı öncesinde konuşan Enrique, Safonov'un gelişiminden tamamen memnun olduğunu belirtti. Enrique, "Durum basit: Geldiğinde en üst ligdeki bir kulüpte iyi performans gösterme zorluğuyla karşı karşıyaydı. Her şeyi doğru yaptı," dedi.
"Aradığımız özelliklere ve modern futbola tam anlamıyla uyuyor."
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İspanyol teknik direktör, "Hem savunma yapma biçimimizde hem de oyun kurulumunda kilit bir rol oynuyor. Ondan çok memnunuz; her zaman kendini geliştirmeye çalışıyor ve çok cesur," diye ekledi.
Topu oyuna sokma ve süpürücü kalecilik becerileri Enrique'nin sistemine uyuyor
Safonov'un geriden oyun kurmaya istekli olması, Enrique'nin yüksek topa sahip olma oranı ve kontrollü oyun kurulumuna yönelik taktiksel beklentileriyle tam olarak örtüşüyor.
27 yaşındaki kaleci, rakiplerin agresif baskısı karşısında soğukkanlılığını korumasıyla övgü topladı.
Savunmayla kurduğu iletişim, PSG'nin son galibiyetlerinde savunma hattına istikrar kazandırdı.
Rus kaleci Le Havre sınavına hazır
PSG'nin cuma akşamı Stade Oceane'da Le Havre'a konuk olacağı maçta Safonov'un kaledeki yerini koruması bekleniyor.
PSG ligdeki liderlik avantajını artırmayı hedeflerken Safonov da bir maçta daha kalesini gole kapatmak istiyor.
Rus kaleci, en üst düzeyde hızla gelişmeye devam ediyor.