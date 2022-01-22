Kalecisiz oynayacaklar: Afrika Uluslar Kupası'nın sürpriz ekibi Komorlar'ı zorlu bir sınav bekliyor

Covid-19 ve sakatlıklar nedeniyle ciddi bir kadro sıkıntısı yaşayan Komorlar, Afrika Uluslar Kupası'ndaki son 16 maçına kalecisiz çıkma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son 16 turuna yükselerek büyük bir sürprize imza atan ada ülkesi, kıtanın köklü futbol ekollerinden Kamerun'a rakip olacak.

Ancak üç kalecisi de çeşitli sorunlar yaşayan Komorlar, kaleye kadrodaki diğer oyunculardan birini geçirmek zorunda kalabilir.

Ne söyledi?

Komorlar genel menajeri El Hadad Himidi bu duruma "ellerinden gelen en iyi şekilde baş etmeye çalışacaklarını" söyledi.

"Teknik direktörümüzü, bazı önemli oyuncularımızı ve kalan iki kalecimizi kaybettik. Zor bir durumdayız."

Kalecisiz oynamaları mümkün mü?

Komoros kadrosunda yer alan üç kaleciden ikisi; Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada'nın Covid-19 testleri pozitif çıktı. Birinci kaleci Salim Ben Boina ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Toplamda 12 oyuncusu covid'e yakalanan takım, teknik direktör Amir Abdou'dan da yoksun mücadele edecek.

Komoros, pozisyonları farketmeksizin 11 sağlıklı oyuncuya sahip olduğu sürece sahaya çıkmakla yükümlü.

Kupayı salladılar

Afrika'nın devlerinden Gana'yı turnuvanın dışına itmeyi başaran Komoros, aldığı sürpriz sonuçlarla büyük ses getirdi.

Komoros'a 3-2 kaybeden Gana, kupaya grup aşamasında veda ederken, Komoros en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Komoros'u bu kez çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Çeyrek final bileti için, grubunu yenilgisiz lider olarak tamamlayan Kamerun ile karşılaşacaklar. Kazanan ise üst turda Gine-Gambiya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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