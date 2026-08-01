Ørjan Nyland kariyerinde önemli bir sonraki adımı atmaya çok yakın. Transfer uzmanı Florian Plettenberg'in Sky Sport'ta aktardığına göre, bonservisi elinde olan Norveçli, RB Leipzig ile sözleşme imzalayacak.

Nyland zıtlıklarla dolu bir sezon geçirdi. 35 yaşındaki file bekçisi, Sevilla'da Yunan Odysseas Vlachodimos'un arkasında değişmez ikinci tercih konumundaydı ve yalnızca Kral Kupası'nda ve milli takım aralarında forma şansı buldu.

Teknik direktör Ståle Solbakken için Nyland, İspanya'daki yedek rolüne rağmen Norveç Milli Takımı'nda ilk tercih olmaya devam etti. Nitekim Nyland, mart ayında takım arkadaşlarıyla birlikte Hollanda'ya karşı oynanan hazırlık maçında sahada 90 dakika kaldı ve karşılaşma 2-1 kaybedildi.

Nyland genel olarak Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergiledi ve Fildişi Sahili ile Brezilya'ya karşı oynanan eleme turlarında kritik kurtarışlara imza attı. Ancak İngiltere ile oynanan çeyrek finalde işler ters gitti.

Nyland, İngiltere karşısında da uzun süre iyi bir performans ortaya koydu, ancak Morgan Rogers'ın sert şutunu elinden kaçırarak hata yaptı. Jude Bellingham bunu değerlendirdi (1-2) ve Norveç bu darbenin ardından toparlanamadı (1-2).

Nyland'ın Sevilla ile olan sözleşmesi bu yaz sona erdi. Bu durum, Dünya Kupası'ndaki güçlü performanslarıyla birleşince, onu birçok kulüp için cazip bir seçenek haline getirdi.

Leipzig, Péter Gulácsi'nin yaklaşan ayrılığı nedeniyle kaleci arayışına girmek zorunda kaldı. Macar kaleci (36), kariyerinin sonbaharında Villarreal'de yeni bir maceraya atılacak.