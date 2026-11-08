“Kaleci olarak oynaması gerekirse bunu da yapar”: Jose Mourinho, Real Madrid kaptanı Fede Valverde’yi futbolun en çok yönlü oyuncusu olarak övdü

Jose Mourinho, Real Madrid kaptanı Federico Valverde'nin bu sezon sergilediği olağanüstü çok yönlülüğü övdü. Uruguaylı millî futbolcu, hem orta sahada hem de savunmada başarılı performanslar ortaya koyarken önemli bir gol tehdidi olmayı da sürdürdü.

Reklam

Takımı için her göreve hazır

Mourinho, Valverde'nin sıra dışı çok yönlülüğünün Madrid için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Uruguaylı oyuncu, takımın dengesine katkı sağlamak için orta saha ve savunma görevleri arasında zorlanmadan geçiş yaptı. Valverde sezona çift ön liberodan biri olarak başladı ve sahanın merkezinde sık sık Aurelien Tchouameni ile birlikte oynadı.

Ancak Mourinho, son dönemde takım kaptanını sağ bekte görevlendirdi ve bundan büyük verim aldı. Daha geride oynamasına rağmen Valverde hücumdaki etkisini korudu. İspanyol deviyle çıktığı son iki maçta da gol atmayı başardı.

Her göreve hazır

Valverde'nin mevkisindeki değişiklik, Roma'ya karşı oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi maçında başladı. Real Madrid 3-1 gerideyken Mourinho, Valverde'yi sağ beke çekti ve bu taktik hamle, etkileyici bir 4-3'lük geri dönüş galibiyetinin fitilini ateşledi. Uruguaylı oyuncu, Sevilla, RB Leipzig, Barcelona ve Valencia karşısında da savunmadaki yerini koruyarak etkileyici performanslar sergiledi. Mourinho, Sevilla galibiyetinin ardından kaptanının fedakâr tutumunu övmekte gecikmedi.

Mourinho, Mundo Deportivo'nun aktardığı açıklamasında, “Dünya futbolundaki en çok yönlü oyunculardan biri. Onu hiçbir şeye ikna etmem gerekmiyor. O, Real Madrid'in kaptanı; kaleci olarak oynaması gerekirse eldivenleriyle birlikte kaleye de geçer,” dedi.

Reklam Reklam

Orta saha ile savunma arasında denge

Valverde'nin farklı görevlere uyum sağlayabilmesi, Mourinho'nun kadrosundaki seçeneklerden en iyi şekilde yararlanmasına olanak tanıdı. Teknik direktör, sezon ilerledikçe Valverde'ye sahanın farklı bölgelerinde ihtiyaç duyacağını biliyor. Portekizli çalıştırıcı, kaptanlık pazubendini takmanın getirdiği özel sorumluluğu anlattı.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Mourinho, “Kaptansan farklı olmalısın. Orta sahada Bernardo [Silva], Tchouameni, [Eduardo] Camavinga ve Thiago [Pitarch] var, hepsi bu. Bu yüzden Fede'nin bekte oynayacağını düşünüyorum; çünkü hepimiz bunu beğeniyoruz. Ama orta sahada da oynaması gerekecek,” diye konuştu.

Geriden gelerek goller atıyor

Rakip ceza sahasından uzaklaşması, Valverde'nin gol atmasını engellemedi. Kısa süre önce Atina'da oyuna sonradan girip orta sahadaki görevine döndü ve 92. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla galibiyet golünü attı. 26 yaşındaki oyuncu daha sonra Valencia karşısında yeni görevi olan sağ beke döndü. Ceza sahasının kenarında seken topu ağlara göndererek üst üste ikinci maçında da gol attı ve etkileyici formunu bir kez daha gösterdi.