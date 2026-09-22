Şampiyon nakavtla yıkıldı. Brighton'ın Arsenal karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet yalnızca bir sürpriz değildi; rakamlarının Brighton'ın topçuların savunmasını ürkütmek ve sezon başındaki üst üste gelen galibiyet serisini bitirmek için ragbi sahalarından esinlendiği gizli bir silahı ortaya koyduğu sert bir taktik dersiydi.

Cumartesi günü Amex Stadyumu'nda oynanan maçın İngiliz "The Sun" gazetesinin yayımladığı verileri, bu ezici galibiyetin kahramanının bir forvet değil, 24 yaşındaki Hollandalı kaleci Bart Verbruggen olduğunu ortaya koydu.

İsmi geçtiğimiz yaz Bayern Münih'e transfer olacağı iddialarıyla anılan kaleci, arkadan oyun kurmayı reddetti ve Arsenal savunmasının ölümcül bir zaafından yararlanarak sürekli doğrudan uzun paslara başvurdu.

Verbruggen, geçen sezon Mikel Arteta ile yaşadığı anlaşmazlık ve karşılıklı sözlü atışmayı geride bırakan teknik direktör Fabian Hürzeler'in kurduğu planın merkezindeydi. Hürzeler, oyuncularından topu mümkün olan en kısa sürede ve Arsenal'in kalesine yakın bölgede geri kazanmalarını istedi.

İstatistikler, Hollandalı kalecinin çoğu son hücum üçlüsüne olmak üzere 22 pas tamamladığını gösteriyor. Verbruggen bu sırada, Arsenal savunmasının kalbini oluşturan Gabriel ve Ezri Konsa'yı maç boyunca kaybetmeye mahkûm hava toplarına girmeye zorlayarak ürküttü.

İlk gol planı ortaya koyuyor

Brighton'ın ilk golü, Pascal Groß'un uzaktan çektiği füze gibi bir şutla geldi ve öncesindeki pozisyon tüm taktiği özetliyordu: Verbruggen'in topa hâkim olması ve ardından topu doğrudan sağ tarafa uzun bir şekilde göndermesi. Bu, Brighton'ın sayısal üstünlük yaratmak için maç boyunca sürekli hedef aldığı cepheydi.

Arsenal, birinci ve ikinci top mücadelesinde Premier Lig'in fiziksel açıdan en güçlü takımlarından biri sayılsa da, Brighton sağ kanattaki sayısal üstünlük ve Arsenal savunmasının hatalı kafa vuruşlarını değerlendirerek topu hızlıca geri kazanmayı başardı.

Bu nedenle Hürzeler, sağ beki Ferdi Kadıoğlu'ndan sürekli öne çıkmasını ve Arsenal oyuncularını acımasızca baskı altına almasını istedi.

Arteta itiraf etti: Sert bir ders aldık

Mikel Arteta, takımının güney kıyısında Brighton'ın oyun tarzının kurbanı olduğunu itiraf etti ve maçın ardından hayal kırıklığı içeren açıklamalarında şunları söyledi: "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum, bu bizim için sert bir ders oldu ve onlar galibiyeti hak etti."

Şöyle devam etti: "Bu galibiyet için onları tebrik etmeliyiz. Futbolda, özellikle de Premier Lig'de, tamamen uzak kaldığımız bazı temel esaslar var."

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Ve ekledi: "Sorun, yaptığımız çok sayıda teknik hata ve uymamız gereken oyun ilkelerinin hiçbirine bağlı kalmamamızdı. Ancak bu, oyuncuların Dünya Kupası'ndan bu yana geçen altı ya da yedi haftada elde ettiği başarıları azaltmaz."