İspanya'nın ikinci liginde Huesca ile Real Zaragoza arasında oynanan derbi tamamen kontrolden çıktı. Zaragoza'nın kalecisi Esteban Andrada, uzatma dakikalarının sonlarında kırmızı kart gördü, bir rakibine doğru koştu ve yüzüne sert bir yumruk attı. İspanyol basını, cezanın on maça kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Aragón derbisi, sıralamadaki durumla ilgili olarak her zamankinden daha fazla ilgi görmüştü. Hem Huesca hem de Zaragoza küme düşme hattının altında yer alıyordu, ancak bir galibiyet her şeyi tamamen farklı bir hale getirebilirdi.

Huesca, ikinci yarının ortasında Óscar Sielva'nın penaltı golüyle öne geçti. Uzatma dakikalarının sonlarında skor hala değişmemişti. Bu sırada Andrada, Huesca oyuncusu Jorge Pulido ile tartışmaya girmişti.

Andrada, Pulido'nun kışkırtmasına kapıldı ve Pulido yere itildi. Hakem bunun üzerine Andrada'ya maçtaki ikinci sarı kartını gösterdi.

O anda ayağa kalkan Pulido'nun Andrada'ya bir şeyler söylediği tahmin ediliyor, çünkü kaleci arı sokmuş gibi tepki gösterdi.

Andrada, Pulido'ya doğru tüm hızıyla koştu ve Huesca oyuncusunun yüzüne sert bir yumruk attı. Kavga çıktı ve hakem daha sonra iki kırmızı kart daha gösterdi.

Kırmızı kartlardan biri, bir Huesca oyuncusuna arkadan tekme atan Zaragoza oyuncusu Dani Tasende'ye gösterildi. Huesca'dan Dani Jimenez de Andrada'nın kafasına vurduğu için kırmızı kart gördü.

MARCA, olayı "İspanyol futbolu için üzücü bir an" ve "Aragon derbilerinin tarihinde kara bir sayfa" olarak nitelendirdi.

Huesca maçı 1-0 kazandı ve şu anda küme düşme hattının iki puan üzerinde yer alıyor. Zaragoza ise Huesca'nın bir puan gerisinde. Her iki takımın da önlerinde beş maç kaldı.