Kalçamı tutmaya çalıştı: Haaland bir oyuncuyu tacizle suçladı

Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, geçen salı günü Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk haftasında Manchester City'nin 2-0 kazandığı maçta Porto oyuncularından birini "kendisini taciz etmekle" suçladı.

Citizens'ın iki golünün de sahibi olan Haaland, Dragao Stadı'nda Porto oyuncusu Pablo Rosario ile karşı karşıya geldi ve bu durum her iki oyuncunun da sarı kart görmesiyle sonuçlandı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin haberine göre, Haaland maç sonrasında Portolu savunmacının aralarındaki gerginlik sırasında kalçasını tutmaya çalıştığını iddia etti.

Haaland, Norveç televizyonuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bir hat-trick yapmayı çok istiyordum ve o (Rosario) bunu yapmamı engellemeye oldukça hevesli görünüyordu. Biraz ilginçti. Kalçamı tuttuğu bir fotoğrafını göreceksiniz. O fotoğrafı görmek ilginç olacak."

Haaland ile Rosario arasındaki gerginlik ikinci yarıda yaşandı; devre arasında oyuncular ile teknik heyet arasında tünelde bir sözlü tartışma çıkmasının ardından ortaya çıktı. Oyuncular soyunma odalarına doğru yönelirken, Porto yetkilileri hakemi tünele kadar takip etti ve Manchester City'nin yedek kalecisi Marcus Bettinelli'den rahatsızlardı.

UEFA'nın disiplin kurulu gerginliği değerlendirecek ve maç delegesi Stephanie Forde ile hakem Szymon Marciniak tarafından sunulan raporları inceleyecek. Gerginlik sırasında yumruk teatisi yaşandığı kanıtlanırsa taraflardan herhangi biri para cezasına çarptırılabilir.

Haaland'ın Porto'ya attığı ilk gol, uzun saçlarını kestirdiğinden bu yana 4 maçtaki üçüncü kafa golüydü. Haaland, kafa vuruşlarına ayrıca evinin arka bahçesinde eski Manchester City orta saha oyuncusu babası Alf-Inge ile birlikte çalıştığını söyledi.

Haaland şöyle ekledi: "Yıllar içinde kafa vuruşlarımı geliştirmek için çok çalıştım. Bunu büyük ölçüde geliştirdim ve performansımın güçlü bir yönü haline geldi. Bunun büyük bölümünün tecrübeden kaynaklandığını düşünüyorum. Aslında iki gün önce bahçede babamla kafa vuruşları çalışıyordum."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Dinlenme hakkında hiçbir şey bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok. Bu alanda herhangi bir dinlenme elde etmek kolay değil. Milli ara döneminde on ya da on bir gün içinde dört maç oynuyoruz, yani durum kolay değil. Ama zihnine biraz dinlenme fırsatı vermek için orada burada birkaç gün bulmaya çalışman gerekiyor. Kolay değil ama sadece denemen gerekiyor."

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