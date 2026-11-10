Scott McTominay, sağlığıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak İskoçya’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçından sadece 48 saat önce acil bir kalp müdahalesi geçirmesi gerektiğini söyledi. Napoli’nin orta saha oyuncusu, milli takım turnuva için ABD’ye vardıktan kısa süre sonra polis eskortuyla hastaneye kaldırıldı.

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Boston'da hastaneye gizli sevk

İskoçya millî takım oyuncusu McTominay, geçtiğimiz haziran ayındaki Dünya Kupası'na katılımını neredeyse engelleyen sağlık sorunuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. O dönemde kamuoyuna orta saha oyuncusunun hafif bir rahatsızlık geçirdiği söylenmişti ancak durum çok daha ciddiydi. Takım, Charlotte'taki kampından Boston'a gittikten sonra eski Manchester United oyuncusu, kalbiyle ilgili bir sorun nedeniyle polis eskortu eşliğinde doğrudan havalimanından yerel bir sağlık kuruluşuna götürüldü.

Takımın Haiti ile oynayacağı açılış maçına yönelik hazırlıklarını aksatmamak için durum gizli tutuldu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşları taktik planlarını son hâline getirirken hastane yatağında geçirdiği sarsıcı süreci şimdi anlattı. Olayın ciddiyeti nedeniyle McTominay'e, kalp düzensiz veya çok hızlı attığında normal ritmini geri kazandırmak için uygulanan kalbe elektrik şoku, diğer adıyla kardiyoversiyon tedavisi yapılması gerekti.

McTominay yaşadığı sarsıntıyı anlattı

McTominay, Daily Mail'e verdiği duygusal röportajda, "Kalbime şok uygulanması gerekti. Haiti maçından iki gün önceydi. Çok iyi hazırlanmıştık. Ben de çok iyi durumdaydım, sonra böyle bir şey oldu. 'Bu nasıl benim başıma geliyor?' diye düşünüyorsun. Bununla başa çıkmak zorundasın, futbolda karşına çıkan durum bu. Bazen işler istediğin gibi gitmiyor. Yüzde 100 formdaydım ama Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan iki gün önce hastane yatağında, anestezi verilmek üzere beklemek elbette ideal değil, değil mi?" dedi.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen işlemin ürkütücü niteliğine rağmen McTominay, neredeyse hemen sahalara dönerek dikkat çekici bir direnç gösterdi. Yalnızca iki gün sonra Haiti karşısında ilk 11'de başladı ve İskoçya'nın grup aşamasındaki tüm maçlarında her dakika sahada kaldı. Turnuva boyunca mücadele eden oyuncunun Steve Clarke'ın takımına bağlılığı açıkça görülüyordu, ancak İskoçya sonuçta eleme turlarından önce turnuvaya veda etti.

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İyileşme ve millî takıma dönüş

Dünya Kupası'nın ardından McTominay, tekrarlayan sağlık sorunu için kalıcı bir çözüm aradı. Napoli'deki mevcut kulüp sezonunun ilk dönemlerinde düzeltici bir ameliyat geçirdi ve bu nedenle İskoçya'nın Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını kaçırdı. Ameliyatın tamamen başarılı olduğu görülüyor. Orta saha oyuncusu yeniden tam olarak formuna kavuştu ve zorlu bir millî maç serisine hazırlanan takımın orta sahasındaki önemli yerini geri aldı.

Kuzey Makedonya ve İsviçre'ye karşı oynanacak iki maç için yeniden kadroda olan McTominay, yaz aylarına damga vuran sağlık sorununu geride bırakmaya odaklanmış durumda. Dönüşü, son yıllarda orta saha oyuncusunun gol tehdidine ve savunma disiplinine büyük ölçüde güvenen teknik direktör Steve Clarke için önemli bir güç sağlıyor. Ameliyatı geride bırakan Napoli yıldızı, yeniden en iyi seviyesine ulaştığını kanıtlamak ve İskoçya'ya bir sonraki resmî maç döneminde öncülük etmek istiyor.