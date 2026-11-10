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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Kalbime elektroşok uygulanması gerekti!” Scott McTominay, İskoçya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde gizlice hastaneye gittiğini ve kalbine tıbbi müdahale yapıldığını açıkladı

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Scott McTominay, sağlığıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak İskoçya’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçından sadece 48 saat önce acil bir kalp müdahalesi geçirmesi gerektiğini söyledi. Napoli’nin orta saha oyuncusu, milli takım turnuva için ABD’ye vardıktan kısa süre sonra polis eskortuyla hastaneye kaldırıldı.

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Boston'da hastaneye gizli sevk

İskoçya millî takım oyuncusu McTominay, geçtiğimiz haziran ayındaki Dünya Kupası'na katılımını neredeyse engelleyen sağlık sorunuyla ilgili sessizliğini sonunda bozdu. O dönemde kamuoyuna orta saha oyuncusunun hafif bir rahatsızlık geçirdiği söylenmişti ancak durum çok daha ciddiydi. Takım, Charlotte'taki kampından Boston'a gittikten sonra eski Manchester United oyuncusu, kalbiyle ilgili bir sorun nedeniyle polis eskortu eşliğinde doğrudan havalimanından yerel bir sağlık kuruluşuna götürüldü.

Takımın Haiti ile oynayacağı açılış maçına yönelik hazırlıklarını aksatmamak için durum gizli tutuldu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşları taktik planlarını son hâline getirirken hastane yatağında geçirdiği sarsıcı süreci şimdi anlattı. Olayın ciddiyeti nedeniyle McTominay'e, kalp düzensiz veya çok hızlı attığında normal ritmini geri kazandırmak için uygulanan kalbe elektrik şoku, diğer adıyla kardiyoversiyon tedavisi yapılması gerekti.

McTominay yaşadığı sarsıntıyı anlattı

McTominay, Daily Mail'e verdiği duygusal röportajda, "Kalbime şok uygulanması gerekti. Haiti maçından iki gün önceydi. Çok iyi hazırlanmıştık. Ben de çok iyi durumdaydım, sonra böyle bir şey oldu. 'Bu nasıl benim başıma geliyor?' diye düşünüyorsun. Bununla başa çıkmak zorundasın, futbolda karşına çıkan durum bu. Bazen işler istediğin gibi gitmiyor. Yüzde 100 formdaydım ama Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan iki gün önce hastane yatağında, anestezi verilmek üzere beklemek elbette ideal değil, değil mi?" dedi.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen işlemin ürkütücü niteliğine rağmen McTominay, neredeyse hemen sahalara dönerek dikkat çekici bir direnç gösterdi. Yalnızca iki gün sonra Haiti karşısında ilk 11'de başladı ve İskoçya'nın grup aşamasındaki tüm maçlarında her dakika sahada kaldı. Turnuva boyunca mücadele eden oyuncunun Steve Clarke'ın takımına bağlılığı açıkça görülüyordu, ancak İskoçya sonuçta eleme turlarından önce turnuvaya veda etti.

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İyileşme ve millî takıma dönüş

Dünya Kupası'nın ardından McTominay, tekrarlayan sağlık sorunu için kalıcı bir çözüm aradı. Napoli'deki mevcut kulüp sezonunun ilk dönemlerinde düzeltici bir ameliyat geçirdi ve bu nedenle İskoçya'nın Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını kaçırdı. Ameliyatın tamamen başarılı olduğu görülüyor. Orta saha oyuncusu yeniden tam olarak formuna kavuştu ve zorlu bir millî maç serisine hazırlanan takımın orta sahasındaki önemli yerini geri aldı.

Gelecek maçlar
SCO

SCO

UEFA Nations League B

13 Kas 2026

MKD

MKD

HAI

HAI

CONCACAF Nations League

14 Kas 2026

USA

USA

Kuzey Makedonya ve İsviçre'ye karşı oynanacak iki maç için yeniden kadroda olan McTominay, yaz aylarına damga vuran sağlık sorununu geride bırakmaya odaklanmış durumda. Dönüşü, son yıllarda orta saha oyuncusunun gol tehdidine ve savunma disiplinine büyük ölçüde güvenen teknik direktör Steve Clarke için önemli bir güç sağlıyor. Ameliyatı geride bırakan Napoli yıldızı, yeniden en iyi seviyesine ulaştığını kanıtlamak ve İskoçya'ya bir sonraki resmî maç döneminde öncülük etmek istiyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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