"Kalbim ve ruhum onlarla"... FIFA, Filistin bayrağını dalgalandıran Hossam Hassan'ın peşine düştü

Mısır Milli Takımı, heyecan ve duyguların dorukta yaşandığı maçta Avustralya’yı penaltı atışlarında (4-2) yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmayı başardı ve futbol tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek eşi benzeri görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü 59 yaşındaki Hossam Hassan'ın bu tarihi başarıyı en coşkulu şekilde kutlayanlardan biri olduğunu belirtti. Maçın ardından taraftarlarla fotoğraf çektiren Hassan, taraftarların sahada Filistin bayrağını dalgalandırdığı etkileyici bir sahnede yer aldı; bu sembolik hareket, geniş yankı uyandırdı.

Gazete, bunun maçlar sırasında siyasi mesajları yasaklayan veya kısıtlamaya çalışan Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına aykırı olabileceğine dikkat çekti.

Maçın ardından karışık bölgede yaptığı açıklamada Hüsam Hasan, Filistin halkıyla dayanışmasına işaret ederek “Kalbim ve ruhum onlarla” dedi ve bu tarihi zaferi “Mısır ve Filistin’deki iyi ve asil halklara” adadığını vurguladı; bu sözleri, maçın başlamasından önce de dile getirmişti.

Gazete, durumun hassasiyeti ve uluslararası turnuvalara ilişkin disiplin kurallarının uygulanması bağlamında, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) Mısırlı teknik direktöre Filistin bayrağını dalgalandırması nedeniyle herhangi bir önlem alıp almayacağını veya yaptırım uygulayıp uygulamayacağını değerlendireceğinin beklendiğini belirtti.

Mısır milli takımı, çeyrek finalde yeni ve zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki Salı günü, yıldız oyuncu Lionel Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin milli takımıyla karşılaşacak olan “Firavunlar”, bu merakla beklenen maçta tarihe adlarını yazmaya devam etmek ve Mısır futbol tarihine yeni bir başarı eklemek için mücadele edecek.