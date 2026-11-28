Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Mateus Fernandes, kalbinin sesini dinlese Sporting'e "hemen" döneceğini söyleyerek taraftarları şaşırttı. Portekizli millî oyuncu, Tottenham Hotspur Stadyumu'na temmuz ayında gelmesine rağmen Lizbon'daki eski kulübüne duyduğu özlemi anlattı.

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Fernandes, Lizbon özlemini anlattı

West Ham United'dan 85 milyon sterlin karşılığında transfer olup Kuzey Londra'da beş yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 22 yaşındaki oyuncu, yetiştiği kulübü hâlâ özlüyor. Portekizli yayıncı Sport TV'ye konuşan Fernandes, talkSPORT'un aktardığına göre arkadaşlarının kendisine sık sık Lizbon'a dönüp dönmeyeceğini sorduğunu söyledi.

Duyguları onu doğrudan Portekiz'e dönmeye yöneltse de orada geçirdiği önceki dönemde hissettiği ağır zihinsel baskıyı da vurguladı. Portekiz'deki futbol kültürüyle İngiltere'deki yaşamı karşılaştırırken kulüpteki kişisel bağlarının beklentileri nasıl artırdığını anlattı.

Orta saha oyuncusu Alvalade'deki yoğun baskıyı anlattı

Yakın çevresinden gelen sorulara değinen Fernandes, Sport TV'ye Alvalade'de oynamanın başka hiçbir yerde hissetmediği bir baskı yarattığını söyledi.

"Arkadaşlarım bana sık sık 'Sporting'de tekrar oynar mısın?' diye soruyor" dedi. "Ben de kalbimin sesini dinlesem oynayacağımı söyledim. Ama Sporting formasıyla Alvalade'de oynarken hissettiğim baskı, belki de o dönem kendimi yeterince hazır hissetmediğim için, hayatımın başka hiçbir yerinde yaşamadığım düzeydeydi.

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"Küçük yaşlardan itibaren kültürden çok etkileniyoruz. Futbol ülkemizde çok önemli bir yere sahip. Sanırım Sporting'de oynadığım, oradaki insanları tanıdığım ve kulüpte arkadaşlarım olduğu için kendime çok baskı yaptım."

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Bu zihniyeti İngiltere'dekiyle karşılaştıran Fernandes, kulübe duyduğu bağlılık konusunda ise şüpheye yer bırakmadı. "Dolayısıyla İngiltere'ye kıyasla düşünce yapısında biraz fark var" diye ekledi. "Bu tür bir baskıyı başka yerde hiç yaşamadım. Bence bunun futbol kültürüyle de biraz ilgisi var ama elbette kalbimin sesini dinlesem Sporting'e hemen dönerim."

Sporting altyapısından 85 milyon sterlinlik Tottenham yıldızlığına

Fernandes, 2016'da Olhanense'den Sporting'in altyapısına katıldıktan sonra kulüpte sekiz yıl geçirdi; genç ve rezerv takımlarında düzenli olarak oynadı. A takımda yalnızca 10 maça çıkmasına rağmen Portekiz ekibiyle iki lig şampiyonluğu kazandı.

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2023-24 sezonunda Estoril'de kiralık olarak geçirdiği dönemde 35 maçta bir gol ve üç asist üretmesi, 2024'te Southampton'a transfer olmasını sağladı. Portekiz'den ayrıldığından beri Premier Lig'de 83 maça çıktı ve millî takımındaki ilk maçını oynadı.

Sunderland maçı öncesinde De Zerbi için kilit isim

Geçmişe duyduğu özlemi dile getirse de Fernandes, pazar günkü Sunderland deplasmanı öncesinde Roberto De Zerbi için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve üç asist yaptı; Tottenham formasıyla ilk golünü ise henüz atamadı.

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Tottenham'ın son dört lig maçına ilk 11'de başlayan Fernandes, takımın üst üste üç iç saha galibiyeti de dâhil olmak üzere altı maçta yalnızca bir kez yenildiği seriye katkıda bulundu. Sunderland karşısında yerini koruması, takımın yakaladığı ivmeyi sürdürmesine katkı sağlamak ve Tottenham formasıyla ilk golünü atmak için ona bir fırsat daha sunacak.