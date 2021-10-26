Kalabalığın ortasında kalan Koeman: Korkmadım ve onlarla yüzleşmek istedim!

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Real Madrid'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından büyük bir kalabalığın ortasında kaldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, pazar günü Nou Camp'ta Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından arabasına saldıran insanlarla yüzleşmek istediğini ancak bu şekilde davranarak onlara fırsat verdiğini söyledi.

Büyük bir taraftar grubuyla karşılaşan Barcelona'nın Hollandalı hocası Ronald Koeman, maçın ardından kızgın olan insanların arasında kaldı. Hollandalı hocaya hakaret eden ve vurmaya çalışan taraftarlar, Ronald Koeman'ı küçümseyen ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

Yaşanan talihsiz olayın ardından konuşan Ronald Koeman, "Eşimle birlikteydim ve büyük bir kalabalığın arasında kaldık. O sırada, insanlar her şeyi kayıt altına alıyorlardı. Sadece Barcelonalı taraftarlar yoktu, Arsenal formalı birisini de gördüm.

"Korkmadım ve dışarı çıktım. Onlarla yüzleşmek istedim. Zaten dışarıdaki insanlar da benim arabadan dışarı çıkmamı istiyorlardı. Bu sayede çok fazla görüntü aldılar ve beni sosyal medyada kullandılar. Keşke onlara istedikleri şeyi vermeseydim" diye konuştu.

Real Madrid mağlubiyetinin ardından Barcelonalı taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaşan hollandalı teknik adam, başarısız geçen sezonda tek sorumlu tutulan kişi değil. Barcelona seyircisinin, takıma yönelik yoğun bir protestosu var.

Bu tür davranışların bir çözümü olmayacağını belirten Ronald Koeman şu ifadeleri kullandı: "Şu anda ahlaki bir sorun var burada. Değerleri olmayan ve eğitim sorunları yaşayan insanlar olduğunu görüyorum.

"Stadyumdaki insanlar, bugün 2-0 yenik durumda olduğumuz anlarda bile takıma karşı kötü davranışta bulunmadılar ama stadyumun dışındaki insanlar tamamen farklı davranıyorlar. Onlar, sadece sosyal medyada kullanmak için video çekmek derdindeler.

"Bu olay sadece benim başıma gelmiyor. Geçmişte, Charles Puyol gibi oyunculara da yapıldı. Hem de yanlarında aileleri varken."

Ronald Koeman, yaşanan olumsuzluğa rağmen olanları unutup çarşamba günü oynayacakları Rayo Vallecano maçına odaklanmak istiyor.

Sakat futbolcuların durumu nasıl?

Rayo Vallecano mücadelesinde Frenkie de Jong'tan yoksun olacak Barcelona'da, genç oyuncu Ansu Fati'nin de oynaması şüpheli görünüyor.

Ayrıca Hollandalı teknik adam, Dembele'yle yakından ilgileniyor ve ilerleyen maçlarda Fransız oyuncusunu kullanmak istiyor. Barcelona'nın kendi sahasında ağırlayacağı Alaves maçında Dembele'yi oynatmak isteyen Koeman, genç oyuncusunun takımla beraber idmanlara başladığını belirtti.

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