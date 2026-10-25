Peki bu 43 yaşındaki İngiliz aslında kim? Cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında Danks'a, artık alıştığından çok daha fazla göz önünde olmanın üzerinde büyük bir baskı yaratıp yaratmadığı soruldu. "Bunu baskı olarak görürseniz elbette baskıya dönüşebilir. Ama teknik ekip olarak bizim yapmamız gereken, çalışma düzenimize bağlı kalmak. Nasıl çalıştığımıza sadık kalmalıyız; sonuçta uzun zamandır birlikte böyle çalışıyoruz" yanıtını veren Danks, tıpkı patronu gibi son derece sakin, telaşsız ve soğukkanlı görünüyordu.

Kompany, Freiburg'da takımın yanında olamayacak. Cuma günü antrenman tesislerinde yere yığılmış ve o zamandan beri Münih'teki bir hastanede tetkiklerden geçiriliyor. Belçikalının durumu stabil. Sportif direktör Max Eberl, cumartesi günü bu konuda en azından kısmen rahatlatıcı bir açıklama yaptı. Yine de Kompany'nin ne zaman dönebileceği sorulduğunda haftalardan söz etti.

Freiburg maçı öncesinde DAZN'a konuşan Danks, Kompany'nin iyileşmesi konusunda iyimserdi: "Aldığımız bilgiler çok olumlu. Durumu stabil, kendini iyi hissediyor ve her gün biraz daha iyiye gidiyor. Tetkikler devam ediyor ama işaretler iyi."

Öte yandan Bayern'de, teknik direktör kulübesindeki değişiklik konusunda sportif açıdan hiçbir endişe yok. Çünkü Eberl ve diğerleri, Kompany ile Danks'ın önemli bir rol üstlendiği teknik ekip arasındaki uyumun ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Danks, diğer görevlerinin yanı sıra antrenman maçlarından ve duran toplardan sorumlu. Antrenmanlarda sık sık önemli bir koçluk rolü üstleniyor. Sakin, güvenilir ve hoş tavırlarıyla takım içinde de çok seviliyor.

Aaron Danks, Bayern Münih'te "Vinnie'nin ruhunu" benimsedi

"Harika bir teknik ekibimiz var. Vinnie bu ekibin başındaki isim ama başarı takıma dayanıyor. Herhangi bir şeyi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hepsi Vinnie'nin ruhunu taşıyor ve önümüzdeki haftaları da bu şekilde geçireceğiz" diye vurguladı Eberl. Üstelik Danks, Kompany'nin yerine ön plana çıktığı bir görevde şimdiden dikkat çekici bir deneyim yaşadı.

Nisan sonunda İngiliz çalıştırıcı bir kez daha sorumluluğu üstlenmişti; hem de pazar öğleden sonra Breisgau'da yaşanacak olandan daha büyük bir sahnede. Kompany, Paris Saint-Germain deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını sarı kart cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalmış, onun yerine Danks görev yapmıştı. Danks da Fransız başkentinde, kenar çizgisinden tüm zamanların en çarpıcı Şampiyonlar Ligi maçlarından birine tanıklık etmişti: Bayern, PSG deplasmanında 5-4 kaybetmişti.

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Danks, böylesine büyük bir sahnedeki performansıyla sonrasında çok övgü aldı. Oldukça ilginç bir kariyer yolculuğu var: Antrenörlüğe henüz 15 yaşında başladı ve o dönemde bile net hedefleri vardı. Hatta "bir top çuvalı, antrenman yelekleri ve otobüs biletiyle" memleketi Birmingham'da dolaşıp okullarda ve tatil kamplarında antrenman yaptırmak için eğitimini yarıda bıraktı.

Aaron Danks, İngiltere Futbol Federasyonu'nda da adını duyurdu

Bir süre sonra Birmingham City'de altyapı antrenörü oldu. 22 yaşında West Bromwich Albion akademisine geçti ve orada 11 yıl kaldı. Danks, İngiltere Futbol Federasyonu'nda da adını duyurdu. İngiltere'nin alt yaş millî takımlarında topa sahip olma oyunu antrenörü oldu ve bu görevdeyken 2017'de Three Lions'ın U20 takımıyla dünya şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere U21 takımında bir dönem Jamal Musiala ile çalıştı; Bayern'de onunla yeniden buluştu. Danks'ın federasyondaki çalışmaları, bir zamanlar kendisini "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak nitelendiren Kompany'yi de belli ki etkilemişti. Kompany, 2021 yazında Danks'ı RSC Anderlecht'te yardımcısı yaptı. Ancak Danks yalnızca iki ay kaldıktan sonra ayrıldı. Memleketi Birmingham'da, Aston Villa'da yardımcı antrenör olma fırsatını kaçırmak istemedi.

Aaron Danks bazen oğlunu Bayern Münih antrenmanına getiriyor

Danks, Ekim 2022'ye kadar Villa'da kaldı. Ardından FC Middlesbrough'da yardımcı antrenör olarak geçirdiği bir buçuk yılın sonunda, 2024 yazında Kompany ile yeniden bir araya geldi. O zamandan beri Danks da patronu gibi Säbener Straße'de kendini çok iyi hissediyor; hatta bazen oğlu Coby'yi antrenmanlara getiriyor.

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Bu hafta da öyle oldu. 16 yaşındaki Coby, Arsenal ile oynanan kritik maçtan (2-2) bir gün önce antrenmanı izledi ve işe de yaradı. Danks, Bild'e şöyle anlattı: "Ailem hâlâ İngiltere'de yaşıyor, yani Münih'te yalnızım. Okul tatillerinde buraya geliyorlar ve onlarla biraz zaman geçiriyorum. O zaman Coby'yi saha kenarında antrenmanı izlemeye davet etmekten de mutluluk duyuyoruz. Malzemecilere yardım ediyor, ekipmanlarımızı hazırlıyor, topları topluyor. Bu, hem onun hem de yurt dışında çalışan bir baba olarak benim için küçük, güzel bir mutluluk."

Aaron Danks, Bayern'in Freiburg maçı öncesinde Vincent Kompany ile görüştü mü?

Danks, Bayern'i başından beri, özellikle de Kompany döneminde tanımlayan güçlü aile ortamını temsil ediyor. Hatta kulübün kakadu papağanının koruyucusu olma onuruna sahip. Bayern, 2025'teki şampiyonluk kutlamalarında Münih'teki lüks bir restorandan aldığı papağanı yanında götürmüştü; o günden beri papağan her kupa kutlamasında yer alıyor.

Kucağında kakadu papağanıyla kutlamaların yıldızı da olan Danks, şimdiye kadar Kompany'nin yerine çıktığı görevlerde büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Mevcut zorlu duruma sorumluluk bilinciyle yaklaşması da buna uygun. Danks, Kompany ile cuma akşamı "kısaca konuştuğunu" açıkladı. Ancak bu görüşmede futbolun ya da Freiburg maçına hazırlığın kesinlikle konuşulmadığını belirtti. "Tek amacım sağlık durumunun nasıl olduğunu öğrenmekti. Futbolla ilgili her şey artık bizim elimizde ve kulübü daha ileri taşımak için ekip olarak çalışıyoruz" diyen Kompany'nin vekili, patronunun bu konularla ilgilenmek zorunda kalmamasını sağlıyor.