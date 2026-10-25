Peki bu 43 yaşındaki İngiliz aslında kim? Danks'a cumartesi sabahı düzenlenen basın toplantısında, artık alıştığından çok daha fazla göz önünde olmanın üzerinde büyük bir baskı yaratıp yaratmadığı soruldu. "Bunu baskı olarak görürseniz elbette baskıya dönüşebilir. Ama teknik ekip olarak bizim yapmamız gereken, çalışma düzenimize bağlı kalmak. Nasıl çalıştığımıza bağlı kalmak; sonuçta uzun zamandır birlikte çalışıyoruz" yanıtını veren Danks, tıpkı patronu gibi sakin, telaşsız ve soğukkanlı görünüyordu.

Kompany, Freiburg'da takımın yanında olamayacak. Cuma günü antrenman tesislerinde yere yığılan teknik direktör, o zamandan beri Münih'teki bir hastanede tetkiklerden geçiriliyor. Belçikalının durumunun stabil olduğunu açıklayan sportif direktör Max Eberl, cumartesi günü en azından bir ölçüde rahatlatıcı haber verdi. Yine de Kompany'nin ne zaman yeniden görevine dönebileceği sorulduğunda haftalardan söz etti.

Ancak Bayern'de sportif açıdan hiçbir endişe yok. Çünkü Eberl ve ekibi, Kompany ile Danks'ın önemli bir rol üstlendiği teknik ekip arasındaki iş birliğinin ne kadar sıkı olduğunu biliyor. Danks, diğer görevlerinin yanı sıra oyun çalışmaları ve duran toplardan sorumlu; antrenmanlarda da sık sık önemli bir antrenörlük rolü üstleniyor. Sakin, güvenilir ve cana yakın tavrıyla takım içinde de çok seviliyor.

Aaron Danks, Bayern Münih'te "Vinnie'nin ruhunu" benimsedi

"Harika bir teknik ekibimiz var. Vinnie bu ekibin başında ama başarının temelinde ekip var. Herhangi bir şeyi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hepsi Vinnie'nin ruhunu taşıyor ve önümüzdeki haftaları da böyle geçireceğiz" diye vurguladı Eberl. Üstelik Danks, Kompany'nin yerine ön planda olma konusunda şimdiden çarpıcı bir deneyim yaşadı.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Nisan ayının sonunda İngiliz antrenör bir kez daha başrolü üstlenmişti; hem de pazar öğleden sonra Breisgau'da oynanacak maçtan daha büyük bir sahnede. Kompany, Paris Saint-Germain deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını sarı kart cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalmış, onun yerine Danks görev yapmıştı. Danks, Fransa'nın başkentinde saha kenarından Şampiyonlar Ligi tarihinin en çarpıcı maçlarından birine tanıklık etmişti: Bayern, PSG deplasmanında 5-4 kaybetmişti.

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Danks, böylesine büyük bir sahnedeki performansıyla maçın ardından çok övgü aldı. Oldukça ilginç bir kariyer yolculuğu geçiren Danks, henüz 15 yaşında antrenörlüğe başlamış ve daha o zaman kendine net hedefler koymuştu. Hatta "bir top çuvalı, antrenman yelekleri ve bir otobüs biletiyle" memleketi Birmingham'ı dolaşıp okullarda ve tatil kamplarında antrenman yaptırmak için öğrenimine devam ettiği okulu bırakmıştı.

Aaron Danks, İngiltere Futbol Federasyonunda da adından söz ettirdi

Bir süre sonra Birmingham City'de altyapı antrenörü oldu. 22 yaşında West Bromwich Albion akademisine geçti ve orada 11 yıl kaldı. İngiltere Futbol Federasyonunda da adından söz ettiren Danks, İngiltere'nin yaş grubu millî takımlarında topa sahip olma oyunundan sorumlu antrenör oldu. Bu görevdeyken Three Lions'ın U20 takımı 2017'de dünya şampiyonu oldu.

İngiltere U21 takımında bir dönem Jamal Musiala ile çalışan Danks, Bayern'de onunla yeniden buluştu. Federasyondaki çalışmalarıyla Kompany'yi de açıkça etkilemişti; Kompany bir keresinde onu "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak nitelendirmişti. Kompany, 2021 yazında Danks'ı RSC Anderlecht'te yardımcısı yaptı. Ancak Danks yalnızca iki ay kaldıktan sonra ayrıldı. Memleketi Birmingham'da Aston Villa'nın yardımcı antrenörü olma fırsatını kaçırmak istemedi.

Aaron Danks, Bayern Münih antrenmanlarına bazen oğlunu da getiriyor

Danks, Ekim 2022'ye kadar Villa'da kaldı. Middlesbrough FC'de yardımcı antrenör olarak geçirdiği bir buçuk yılın ardından 2024 yazında Kompany ile yeniden bir araya geldi. O günden bu yana Danks da patronu gibi Säbener Straße'de kendini evinde hissediyor; hatta bazen oğlu Coby'yi antrenmanlara getiriyor.

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Bu hafta da öyle oldu. 16 yaşındaki Coby, Arsenal ile oynanan büyük maçtan (2-2) bir gün önce antrenmanı izledi ve yardımcı da oldu. Danks, Bild gazetesine, "Ailem hâlâ İngiltere'de yaşıyor, bu yüzden Münih'te yalnızım. Okul tatillerinde ailem buraya geliyor ve onlarla biraz vakit geçiriyorum. Coby'yi de saha kenarında bulunup antrenmanı izlemeye davet ediyoruz" dedi. "Malzeme görevlilerine yardım ediyor, ekipmanlarımızı topluyor, topları topluyor. Bu, hem onun hem de yurt dışında çalışan bir baba olarak benim için küçük, güzel bir mutluluk."

Aaron Danks, Bayern'in Freiburg maçı öncesinde Vincent Kompany ile görüştü mü?

Danks, Bayern'i öteden beri, özellikle de Kompany döneminde öne çıkaran güçlü aile bağlarını temsil ediyor. Hatta FCB'nin 2025'teki şampiyonluk kutlamaları sırasında Münih'teki lüks bir restorandan alıp götürdüğü ve o zamandan beri her şampiyonluk eğlencesinde yer alan kakadunun koruyucusu olma onuruna da sahip.

Kakaduyu kucağına alıp eğlencenin yıldızı olduğu gibi, Kompany'nin yerine çıktığı görevlerde de büyük bir özgüven sergileyerek etkiledi. Mevcut zor duruma yaklaşımındaki sorumluluk bilinci de bununla örtüşüyor. Danks, cuma akşamı Kompany ile "kısaca konuştuğunu" açıkladı. Ancak bu görüşmede futboldan ya da Freiburg maçının hazırlığından kesinlikle söz edilmedi. Kompany'nin yerine görev yapan Danks, patronunun üzerindeki yükü açıkça hafifleterek, "Sadece sağlığının nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Futbolla ilgili her şey artık bizim elimizde ve kulübü ileriye taşımak için ekip olarak çalışıyoruz" dedi.