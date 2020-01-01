Kaka: İstanbul'da yaşananlar tekrarlanacak diye çok korktuk

Brezilyalı oyuncu, 2007'deki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Milan'daki takım arkadaşlarının iki yıl önceki maçtan dolayı tedirgin olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz finallerinden biri 2005 yılında ile arasında İstanbul'da oynandı.

İtalyan ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına rağmen, Liverpool maça geri dönüp skoru 3-3'e getirdikten sonra seri penaltı atışlarının ardından kupanın sahibi olmuştu.

Bu iki takım inanılmaz finalin iki yıl sonrasında 2007'de yine Avrupa'nın en büyüğü olmak için bu sefer Atina'da karşı karşıya gelmişti.

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Milan, aynı hatayı yapmamış Filippo Inzaghi'nin attığı gollerle Liverpool'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Dirk Kuyt'ın son dakikalarda attığı gol Liverpool için yeterli olmamıştı.

Hem 2005'te hem de 2007'de Milan'ın kadrosunda bulunan Kaka, İtalyan ekibin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada "Çok korkunçtu. Golü yediğimiz anda aklımıza hemen 2005 yılındaki maç geldi. 'Yine aynı şeyler oluyor' diye düşündük. Neyse ki skoru koruduk ve maçın sonunda kutlama yapan taraf biz olduk. Bu Tanrı'nın bize bir işaretiydi, kesinlikle tesadüf değildi. 'Kahretsin yine aynı takım bizi finalde yenecek mi?' şeklinde düşünmemek elde değildi. Ben 2007'deki maçı intikam olarak değerlendirmiyorum. Bana kalırsa daha büyük bir şey: Muhteşem ve büyülü..." şeklinde konuştu.

2017 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı oyuncu, Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı o sezonda rakip filelere 10 gol göndererek takımının en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.